SledováníTV v březnu zpřístupní National Geographic i v základních balíčcích

Filip Rožánek
Dnes
Internetová televize SledováníTV zpřístupní po celý březen dokumentární stanice National Geographic a National Geographic Wild všem svým zákazníkům bez ohledu na typ předplaceného balíčku. Obě stanice jsou standardně dostupné pouze ve vyšších programových balíčcích, v březnu je však budou moci sledovat i uživatelé základních tarifů.

Na stanici National Geographic se v březnu objeví mimo jiné nový seriál Historická proroctví pod lupou, který se zabývá postavami z dějin a jejich údajnou schopností předvídat budoucnost. Každá epizoda nabízí tři příběhy. Jeden z dílů se věnuje legendě o hradu Houska spojené s Karlem Hynkem Máchou. Mladý básník prý na hradě měl děsivý prorocký sen o Praze v roce 2006.

National Geographic Wild zařadí tematický blok Medvědí stezka mapující život medvědů na různých kontinentech. Divákům se předvedou lední medvědi v arktické pustině i pandy v čínských bambusových hájích.

Obě stanice mají českou, anglickou a maďarskou zvukovou stopu. Stanice National Geographic Wild je v HD rozlišení.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

