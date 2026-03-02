SledováníTV v březnu zpřístupní National Geographic i v základních balíčcích

Internetová televize SledováníTV zpřístupní po celý březen dokumentární stanice National Geographic a National Geographic Wild všem svým zákazníkům bez ohledu na typ předplaceného balíčku. Obě stanice jsou standardně dostupné pouze ve vyšších programových balíčcích, v březnu je však budou moci sledovat i uživatelé základních tarifů.
Na stanici National Geographic se v březnu objeví mimo jiné nový seriál Historická proroctví pod lupou, který se zabývá postavami z dějin a jejich údajnou schopností předvídat budoucnost. Každá epizoda nabízí tři příběhy. Jeden z dílů se věnuje legendě o hradu Houska spojené s Karlem Hynkem Máchou. Mladý básník prý na hradě měl děsivý prorocký sen o Praze v roce 2006.
National Geographic Wild zařadí tematický blok Medvědí stezka mapující život medvědů na různých kontinentech. Divákům se předvedou lední medvědi v arktické pustině i pandy v čínských bambusových hájích.
Obě stanice mají českou, anglickou a maďarskou zvukovou stopu. Stanice National Geographic Wild je v HD rozlišení.