Slováci kupují český Bridgewater, vzniká půlmiliardová outsourcingová IT firma

V Česku vzniká silný hráč v outsourcingu IT, který zároveň chce expandovat do střední a západní Evropy. Slovenská outsourcingová jednička Titans freelancers kupuje majoritní podíl v české firmě Bridgewater zaměřené na vyhledávání a doporučování IT specialistů.

Titans v Bridgewateru získali podíl 75 procent. Slováci koupili 70procentní podíl od firmy Topelex, kterou ovládají Ondřej Sobek, Milan Procházka, Václav Jirků a Patricie Dospivová. Dalších pět procent Titans přikoupili od Jakuba Konečného. Tomu zároveň zůstává zbývajících 25 procent a bude řídit české aktivity.

Kumulované tržby spojených firem mají letos dosáhnout na více než půl miliardy. Bridgewater přesná čísla neuvádí, účetní závěrka za loňský rok byla zveřejněna ve zkráceném rozsahu. Titans freelancers loni měli výnosy 10,9 milionu eur se ziskem 970 milionů eur.

Bridgewater funguje od roku 2017 a zaměstnává kolem třiceti IT recruiterů. Titans jsou na trhu od roku 2013.

Spojení Titans a Bridgewater je zároveň další aktivitou slovenského investičního fondu Sandberg Capital na českém trhu. Ten letos v dubnu v Titans koupil minoritní podíl. Sandberg rovněž expanduje skrze brněnskou Soliteu a hostingový Webglobe.