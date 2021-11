Igor Strečko (Webglobe): V ČR jsme investovali 200 milionů, koupíme další hostingy

Slovenská společnost Webglobe spadající pod entitu WY Group v nedávné minulosti začala nakupovat české hostingové firmy. Postupně přebrala Ignum, Stable.cz, Hosting90, Savana.cz nebo ONEsolution. Celkově má v portfoliu dvanáct značek. Ambice Webglobe ale nekončí, firma plánuje další tuzemské nákupy a akviziční expanzi ve střední a východní Evropě.

Finanční prostředky slovenské hostingovce poskytuje bratislavský fond Sandberg Capital. Ten je v Česku velmi aktivní, majoritně totiž ovládá brněnskou společnost Solitea, jenž v posledních letech koupila desítky IT firem.

Výkonný ředitel WY Group a Webglobe Igor Strečko v rozhovoru pro Lupu popisuje, kde se Webglobe vzal, jaké má další plány, proč probíhá konsolidace trhu, jaké investice už u nás firma udělala, jak je to s maržemi nebo kdy se prosadí IPv6.

Kde je původ skupiny Webglobe?

Před 22 lety jsem s kolegou na Slovensku založil webhostingovou firmu Webglobe. Dostali jsme se na pozici pětky šestky na trhu. Poté jsme koupili firmu Yegon a stali jsme se tržní dvojkou. Rozhlíželi jsme se, kam se vydat dále. Domluvili jsme se s fondem Sandberg Capital, který má stejnou vizi jako my. Začali jsme na českém trhu sondovat, zda je zde prostor pro konsolidaci. Ukázalo se, že ano.

Kapitál na nakupování českých firem poskytl Sandberg?

Do velké míry Sandberg a něco já osobně. Sandberg spravuje peníze různých investorů. Sídlí v Bratislavě a soustředí se primárně na Česko a Slovensko. V IT má několik aktivit.

Fondy typu Sandberg konsolidaci trhu často dělají s cílem exitu, tedy postavit něco většího a následně realizovat prodej nebo jít na burzu. Je to i případ Webglobe?

Obecné fungování private equity fondů je nakoupit, optimalizovat, vylepšit a prodat. To se stane i v našem případě. Na život naší firmy to nutně nemusí mít dopad. Investor pomáhá finančně, vzděláváním manažerského týmu a podobně.

Zůstávají s vámi zakladatelé koupených firem?

Zakladatelé koupených firem se někdy rozhodnou, že si vezmou peníze a z byznysu odejdou. Jiní ale chtějí pokračovat a často se nám stává, že s námi zůstanou. I se mnou je v našem týmu šest bývalých majitelů, a to nejsou započítány doposud neintegrované firmy. Někteří jsou na manažerských pozicích a jiní se po letech byznysu rozhodnou, že se chtějí vrátit k IT a dělají adminy.

Jaká je dnes vaše pozice na trhu?

Podle našich výpočtů jsme z hlediska obratu česká trojka na trhu. Mluvíme o byznysu s doménami, sdíleným hostingem, klasickými VPS a podobně.

Jaké máte konsolidované tržby?

Konsolidovanou závěrku ještě nemáme, nicméně letos bychom měli skončit s obratem kolem 8,2 milionu eur v rámci Česka a Slovenska. Česko by mělo udělat zhruba šest milionů eur.

Jaký vidíte prostor pro meziroční růst?

Trh je poměrně saturovaný a neroste tolik jako na začátku. Růst nám například podporují custom řešení pro zákazníky. Trh totiž neroste ani tak z hlediska počtu webů, ale v jejich objemu – weby a webové aplikace se zvětšují. Meziročně bychom chtěli růst o zhruba deset procent.



Autor: Webglobe Igor Strečko, WY Group & Webglobe

Mluvíme o novém byznysu, nebo ukusování podílu konkurenci?

Je to kombinace. Ukusování probíhá oboustranně. Nový byznys také roste a zvětšuje se počet rostoucích klientů s tím, jak se ekonomika posouvá do digitálu.

Máte odhad, jak velký je český webhostingový trh?

Může to být kolem jedné miliardy korun ročně. Jde o konzervativní odhad a jen za firmy, které hosting mají jako hlavní byznys, nikoliv například datová centra.

Kolik už jste dali do akvizic? A vidíte další příležitosti pro nákup?

Na českém trhu jsme investovali přes 200 milionů korun. Příležitosti stále vidíme, ale už jich není tolik.

Vedete konkrétní jednání?

Jsme v kontaktu s několika majiteli. Určitý prostor pro konsolidaci tady ještě je. Koupili jsme toho celkem dost a i před námi se odehrálo pár nákupů.

Máte zájem vstoupit na další trhy vyjma Česka a Slovenska?

Máme, ale neplánujeme být globální hostingovka, chceme se soustředit na náš region. Základ bude v Česku a na Slovensku a k tomu bychom chtěli přidat další trhy. Prozatím je to tajné, ale dá se mluvit o regionu střední a východní Evropy. Na další trhy bychom vstupovali přes akvizice.

Zajímají se velcí západní hráči o nákupy v našem regionu?

Ano, snaží se na tyto trhy vstoupit a aktivity lze vidět i na českém trhu (Němci například koupili VSHosting – poznámka redakce).

Díky čemu se vyskytly příležitosti k nákupu na českém trhu?

Na hostingovém trhu to vždy není nutně tak, že zakladatelé prodávaných firem chtějí odejít do důchodu. Jsou ještě celkem mladí. Zakladatelé spíše zjišťují, že malá firma nemá dlouhodobě příliš velkou šanci konkurovat větším hráčům. Ti mohou investovat více kapitálu do inovací, produktu nebo profesionálního marketingu. Rostou vstupní ceny, například mzdy IT odborníků. Tomu neodpovídá růst cen hostingových produktů.

Takže jsou v tomto byznysu potřeba úspory z rozsahu?

Dalo by se to tak říci. Zakladatelé často stojí před rozhodnutím, zda firmu prodají větší zahraniční hostingové firmě, nebo zkusí s námi vytvořit něco česko-slovenského, co bude mít šanci konkurovat větším zahraničním sítím.

Řada hostingových produktů jsou relativně levné balíčky. Jak spojování více firem pomáhá ve zvyšování marží?

Většina hostingových providerů nedělá pouze sdílený webhosting a nabízí více služeb, ale domény a právě sdílený hosting jsou to hlavní. Jak říkáte, pracuje se tam s poměrně nízkými maržemi. Ty se dají zvyšovat škálováním. Dále lze zapojit efektivitu a automatizaci. A automatizace opět souvisí s rozsahem. Čím větší firma je, tím zajímavější marži umí udělat, respektive si nějakou dokáže udržet.

Pomáhá vám up-sell a cross-sell, kdy například k hostingu prodáváte Office 365?

Ano, ale opět to souvisí s rozsahem. Malá firma nemůže mít portfolio zase tak široké, protože na to jsou potřeba lidé. K novým zajímavým produktům přicházíme i skrze akvizice, mimo jiné k Microsoft 365 a SMTP Klerk pro hromadný e-mailing (součást Stable.cz).



Autor: Webglobe Igor Strečko, WY Group & Webglobe

Jak vám do byznysu promlouvají velké cloudy jako Microsoft Azure nebo Amazon Web Services?

Jejich přítomnost na trhu je fakt. Do značné míry se dají vnímat jako konkurence, částečně ale také jako technologický partner. V oblasti domén a sdíleného hostingu velké cloudy neposkytují ekonomicky zajímavé nabídky. Zasahují ale do trhu serverů, kontejnerů a podobně. Sami našim zákazníkům doporučujeme nasadit například AWS tam, kde to pro ně dává smysl – mají tak část infrastruktury u nás a část v cloudu. Pro zákazníky na našich trzích je také důležitá lokální podpora.

Kolik ročně investujete do nákupu serverového hardwaru?

Ročně jsou to stovky tisíc eur. Investice do hardwaru trošku klesají. Pomáhá tomu pokles cen na jednotku výkonu. A dále pomáhají virtualizace a Docker a další nové technologie.

Kolik máte fyzických serverů?

Máme okolo tisícovky serverů.

Máte problém s dodávkami hardwaru?

Pravidelně přichází vlny, kdy nejsou procesory nebo paměti RAM. V současné době je situace horší. Dodávky kombinujeme z různých zdrojů a zatím se nám to daří. Ale je to hodně těžké. Dodavatelé nám nedokáží garantovat termín doručení objednávky.

Od koho nakupujete hardware?

Vlivem akvizic dědíme hardware všeho druhu. Máme různé výrobce, různé procesory, lokality, konfigurace. Během akvizic řešíme technickou due diligence a provádíme integrace. Nový hardware nakupujeme v rámci společné strategie. Využíváme Dell a Supermicro a zvažujeme, že stav redukujeme na jednoho dodavatele. Budeme mít větší odběry, lepší ceny, lepší skladové zásoby a přístup dodavatele.

Webglobe využívá služeb několika datacenter. Máte v plánu postavit si vlastní, podobně jako třeba VSHosting?

Nezvažujeme to. Datacentra považujeme za jiný byznys a není to naše strategie. Chceme jít spíše do služeb s vyšší přidanou hodnotou a jít dále od hardwaru, natož pak od datacentra. Objemy serverů a racků už bychom na vlastní datacentrum asi měli, ale radši to využijeme k vyjednání lepších podmínek od specializovaných poskytovatelů.

Budete chtít současná datacentra konsolidovat?

Ano, to máme v plánu. V současné době využíváme služeb snad každého datacentra v Česku. Je to dáno dědictvím v rámci akvizic. Chceme to redukovat na ideálně dvě místa.

Na která?

Představy máme, ale nechci pokazit naší vyjednávací pozici, takže to zatím nebudu komentovat.

Na trhu se proslýchá, že jste měli problémy s integrací koupené firmy Ignum. Co se dělo na pozadí?

Celá integrace je náročná. Musíte jít do hloubky a integrovat úplně vše včetně živých dat a technologií. Webhostingová část Ignum se převedla celkem dobře, problémy nám dělala doménová část. Byly tam tři různé systémy s vlastními autoritativními databázemi, jinými strukturami a také nás tlačil čas. Neměli jsme jeden velký problém, ale hodně drobných zádrhelů. Pokud se seběhly i u zákazníka, muselo to vyvolat špatný dojem. Velmi jsme se z toho poučili.

Jak se chcete prezentovat na trhu?

Nechceme bojovat cenou, ale zároveň musíme reflektovat situaci na trhu. Chceme se profilovat jako poskytovatel digitálních služeb pro podnikatele. Webhostingové služby často komunikují velmi technicky a profilují se jako technický dodavatel služby pro programátory a IT. Už máme příjemné uživatelské rozhraní a budeme to posouvat dále. Dále chceme rozšiřovat množství služeb, abychom mohli poskytovat nástroje pro úspěch na internetu.

Chcete jít směrem ve světě populárních služeb jako Wix nebo Squarespace?

Do jisté míry už to děláme, nedávno jsme přidali webeditor. Jdeme podobným směrem. Uvidíme, kam až se i z pohledu kapacit dostaneme.

Ve světě dochází adresy IPv4. Dělá vám to problémy? A jak jste na tom s IPv6?

Adres IPv4 zatím máme dostatek, neplýtváme s nimi, protože pracujeme s virtualizací a podobně. Několik let bychom měli být v klidu. Na IPv6 jsme relativně připravení. Ale asi nikdo není připravený na to, že by IPv4 vypnul. Celý internet funguje na IPv4 a jedna firma ani jeden stát to nezmění. Technologická příprava probíhá, ale nikdo to nijak zásadně netlačí. Jediné, co potlačí trh dopředu, je nedostatek IPv4 adres a jejich vysoká cena. Adresy nedávno zdražily, prodávají se na second marketu a jejich cena ještě poroste.