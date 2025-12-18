Slovenské O2 kupuje operátora UPC

Společnost O2 Slovakia uzavřela dohodu o převzetí 100% podílu ve společnosti UPC Broadband Slovakia. Celková hodnota transakce, očištěná o hotovost a dluhy, byla vyčíslena na 95 milionů eur, což je v přepočtu přibližně 2,3 miliardy korun.
Akvizici, na které se O2 Slovakia dohodlo s mateřskou společností Liberty Global, musí ještě posoudit a schválit příslušné regulační úřady. Obě firmy o dohodě informovaly v tiskových zprávách.
Ze spojení obou firem by měl vzejít silnější hráč v oblasti integrovaných pevných a mobilních služeb. Slovenské O2 patří do investiční skupiny e& PPF Telecom Group. Skupina PPF na Slovensku vlastní mimo jiné televizi Markíza a streamovací službu Voyo.
O2 Slovakia je v současnosti lídrem slovenského mobilního trhu s 2,37 miliony aktivních SIM karet. UPC naopak patří k předním poskytovatelům kabelového internetu a televize s dostupností pro více než 600 tisíc domácností v téměř 80 městech.
Podle generálního ředitele O2 Slovakia Igora Tótha tato akvizice ukončuje období, kdy společnost rostla výhradně organicky, a mění ji v relevantního hráče v segmentu pevných sítí. Spojení sil O2 a UPC má podle něj přinést synergii, která umožní nabízet kvalitnější a dostupnější služby.
Generální ředitel UPC Broadband Slovakia Mihnea-Tudor Rădulescu doplnil, že spojení umožní investovat do síťové infrastruktury a rozšířit televizní obsah, což podle něj v konečném důsledku promění konkurenční prostředí na Slovensku ve prospěch zákazníků.
Dokončení celé transakce se očekává v průběhu první poloviny roku 2026. Pro stávající zákazníky obou společností se v tuto chvíli nic nemění. Služby zůstávají v provozu beze změn a UPC bude až do finálního schválení regulátorem fungovat jako samostatný subjekt.
V budoucnu by však mělo dojít k hlubšímu propojení produktového portfolia, kdy zákazníci budou moci čerpat výhody z kombinace mobilních a fixních služeb pod jednou hlavičkou.