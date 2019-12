 »  Slovenská RTVS před Vánoci spustí třetí televizní program

Filip Rožánek

V neděli 22. prosince 2019 se brzy ráno rozšíří nabídka slovenských televizních stanic o třetí program veřejnoprávní RTVS. Není to první pokus o rozšíření televizní služby RTVS, už v letech 2008–2011 vysílala sportovně zaměřená Trojka. Její provoz však skončil z finančních důvodů.

Oficiálně ještě nejsou podrobnosti o třetím kanálu známé a RTVS je zveřejní až tento týden. Některé informace o obsahu vysílání se ale dají odvodit z programových plánů poskytnutých s předstihem pro tisk televizních programů. Z těch je možné vyčíst průběh vysílání v prvních několika dnech.

Přinejmenším ve svátečním období půjde převážně o výběr dramatické, dokumentární a hudební tvorby z archivu Slovenské televize. První den budou před hlavními zprávami v 19 hodin verše, prime time vyplní repríza pětidílného seriálu Ztráty a nálezy z roku 1975 v hlavní roli s Milanem Kňažkem. Následuje hudebně-zábavné pásmo z roku 1973 s písničkami o zimě, na které naváže televizní inscenace Škola žen natočená v roce 1981. Večer uzavře představení televizních rolí herce Ladislava Chudíka v letech 1963–1975, záznam Mozartovy Symfonie č. 41 „Jupiterská“ dirigované Liborem Peškem a esej O čem je život podle kněze Jána Sucháňa.

Co se týče distribuce, měl by se nový kanál objevit přinejmenším v DVB-T síti společnosti Towercom. Dočasně by měl být v nabídce multiplexu 1, jak naznačuje dodatek smlouvy mezi televizí a provozovatelem vysílačů.

Příští rok by měla RTVS spustit ještě čtvrtý okruh, zřejmě sportovně-publicistický.