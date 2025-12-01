Lupa.cz  »  Slovenská skupina Joj rozšiřuje nabídku v Česku, spouští dokumentární stanici

Slovenská skupina Joj rozšiřuje nabídku v Česku, spouští dokumentární stanici

Filip Rožánek
Dnes
Joj Svět
Staniční grafika kanálu Joj Svět

Mediální skupina Joj 1. prosince oficiálně zahajuje vysílání nové televizní stanice na českém trhu. Kanál s názvem Joj Svět se zaměří výhradně na dokumentární tvorbu a divákům nabídne program kompletně v českém jazyce. 

Programová nabídka nové stanice bude paralelně vycházet z obsahu slovenské verze Joj Svet, která funguje již více než dva roky. Česká mutace však přizpůsobuje vysílání místnímu publiku skrze českou lokalizaci. 

Tematický záběr stanice je široký a zahrnuje tradiční dokumentární žánry zaměřené na přírodu, zvířata, historii, politiku, ale i společenské vědy, astronomii či vesmír. Vysílatel slibuje kombinaci zahraničních akvizic s původní lokální tvorbou, čímž chce konkurovat zavedeným dokumentárním kanálům na českém trhu.

Generální ředitel Joj Group Marcel Grega v tiskové zprávě sdělil, že rozhodnutí o spuštění stanice vychází z průzkumů diváckých preferencí a dosavadních výsledků na slovenském trhu. „Jsem rád, že poutavé a inspirativní dokumenty nyní přineseme i českým divákům, stejně jako Slovákům žijícím v České republice. Věříme, že stejné výsledky a spokojenost diváků, jakou Joj Svet dosahuje na Slovensku, si dvojče Joj Svět získá i v sousedním Česku,“ řekl Grega. 

Deklarovaným cílem televize je nejen nákup prémiových sérií, ale také podpora tvůrců dokumentárních filmů v oblasti produkce a propagace. 

Čeští diváci mají v oblasti dokumentárních stanic široký výběr. Tuzemské i zahraniční dokumenty jsou stálou součástí programového schématu ČT2, z volně dostupných komerčních kanálů se jim věnuje Prima Zoom, v placených nabídkách jsou nejčastěji zastoupené stanice jako National Geographic, Discovery Channel či programy z rodiny Viasat. 

Také nová stanice bude dostupná v placených televizních nabídkách, dosud však není známý žádný seznam spolupracujících operátorů. 

Pro slovenskou mediální skupinu nejde o první aktivitu v České republice. Místní diváci už znají plnoformátovou stanici Joj Family, která vysílá od roku 2016, nebo filmový kanál Joj Cinema.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

