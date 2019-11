 »  Sněmovna zjišťuje, kdo vynesl záznam uzavřeného semináře o České televizi

Filip Rožánek

Neznámý člověk zneužil nahrávací zařízení ve sněmovně a vynesl videozáznam z uzavřené debaty poslanců s generálním ředitelem veřejnoprávní televize Petrem Dvořákem. Tento záznam následně zveřejnil na YouTube moderátor Českého rozhlasu Luboš Xaver Veselý. Sněmovna zjišťuje, jak se to mohlo stát, informuje web Seznam Zprávy.

Seminář se konal v zasedací místnosti 205, kde jedná klub ANO a která byla nedávno modernizována jako záložní jednací sál sněmovny, pokud by nebylo možné využít hlavní sál. Součástí modernizace je vnitřní televizní okruh, jehož signál se dá sledovat v saloncích přiléhajících k zasedací místnosti. O zpřístupnění přenosu ze semináře v jednom z těchto salonků požádal poslanec Stanislav Berkovec (ANO), předseda mediálního výboru sněmovny.

„Měli jsme v salonku svého spolupracovníka,“ řekl Berkovec serveru Seznam Zprávy. Podle svých slov chtěl, aby seminář mohl sledovat i konzultant hnutí ANO, který dovnitř místnosti nesměl, protože nebyl poslanec ani senátor.

Přizvaní technici zjistili, že právě do salonku někdo přinesl počítač, napojil ho na televizní okruh a celý streamovaný seminář do něj stáhl. Berkovec ovšem odmítá, že by s tím měl něco společného. „Můžu se zaručit, že ani já, ani náš pan konzultant nic nenahrával,“ zdůrazňuje. Jméno konzultanta říct nechce a tvrdí, že jeho člověk žádné nahrávání neviděl.