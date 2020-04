 »  Soud v Izraeli zakázal sledování polohy mobilů nakažených koronavirem

Nejvyšší soud Izraele zakázal sledování polohy osob pozitivně testovaných na SARS-CoV-2 (nový koronavirus) prostřednictvím lokalizace mobilních telefonů.

Celá kauza se odvíjí od toho, že izraelská rozvědka Šin Bet získala v březnu díky nouzovému stavu pravomoc využívat technologii, která umožňuje sledovat pohyb mobilů. Soud ale nyní tvrdí, že sledování nadále (po 30. dubnu) nebude možné, tedy minimálně do okamžiku, kdy vláda schválí nový zákon o sledování, který by to změnil.

Proti povolení sledování v Izraeli bojovalo více občanských iniciativ, oficiální stížnost k soudu proti ní podalo například Sdružení pro občanské svobody, které tímto rozhodnutím dosáhlo svého cíle.

Soud také určil, že pokud nový zákon o sledování vláda nakonec schválí, budou z něj muset existovat výjimky například pro novináře, aby mohli i nadále v praxi chránit své zdroje.

Lokalizovat mobilní telefony nakažených umožnilo rozhodnutí vlády vydané na základě nouzových opatření, což umožnilo obejít souhlas parlamentu. Podobné praktiky se ale v zemi nesetkávají s pozitivním ohlasem veřejnosti a minulý týden parlamentní výbor zatrhl využívání obdobného způsobu lokalizace policií.

Proti rozhodnutí soudu veřejně vystoupil izraelský ministr energetiky Juval Steinic. Ten tvrdí, že civilní sektor nenabízí žádnou plnohodnotnou alternativu a rozhodnutí soudu tak podporuje další šíření pandemie.