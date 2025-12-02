Stanice OK TV byla vyřazena z celoplošné televizní sítě

Provozovatel DVB-T2 Multiplexu 24 ukončil šíření hudebně-zábavní televizní stanice OK TV. Její pozici uvolnil pro další zájemce.
„Ke dni 2. prosince 2025 disponuje Vysílací síť 24 volnou kapacitou datového toku celoplošně 7,2 Mbit/s,“ sdělila společnost Digital Broadcasting v provozním oznámení pro Český telekomunikační úřad.
V síti zůstávají celoplošné televizní programy Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova Krimi, Nova Fun, Nova Lady, Paramount Network, Joj Family, CS Mystery, Relax, Rebel, ABC TV, Šláger Originál, Šláger Muzika a Televize přes anténu (informační kanál operátora).
Regionálně jsou dostupné stanice Polar, TVS, LTV Plus, TV V1, TV ZAK, JTV, RTM plus Liberecko, TV Morava, Praha TV, TV Brno 1, i-Vysočina.cz a Ústecká TV.
Kapacitu multiplexu doplňují dvě rozhlasové stanice: Radio Čas a Radio Čas Rock.
Stanici OK TV vlastní podnikatelka Jana Kaiserová. Svůj podíl ve společnosti má od srpna obstavený kvůli exekuci. Televize v říjnu požádala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o souhlas s přerušením vysílání z technických důvodů do 16. ledna 2026. V posledních týdnech proto diváci v terestrické distribuční síti viděli jen statické oznámení. Aktuálně je vysílání OK TV dostupné jen jako stream na webu stanice.