Startuje velká digitalizace údajů od zaměstnavatelů, systém má zatím procházet aktualizacemi

Iva Brejlová
Dnes
digitalizace

Od 1. dubna startuje na ePortálu ČSSZ přístupnost služeb Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky příprava systému probíhá podle plánu. „Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele je jedním z největších projektů v oblasti digitalizace za poslední roky,“ uvádí. Dosud firmám ale přípravy na něj činily problémy.

Podle dřívějšího zjišťování Lupy je digitalizace informací o zaměstnancích spojena například s doporučením vyplnit dotazník o 11 stranách s každým ze zaměstnanců. Navíc informace, které stát získá, v některých případech už má. Ještě krátce před spuštěním ale firmy něvěděly, jak bude systém vypadat a fungovat, některé digitální formuláře mají být přístupné až 1. dubna. Systém podle informací zúčastněných stále prochází aktualizacemi.

JMHZ má desítky formulářů nahradit jedním. Hlášení sjednocuje informace pro ČSSZ, finanční úřady, statistický úřad a úřady práce do jednoho elektronického podání. „Český statistický úřad bude jako jeden z uživatelů Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů data využívat pro tvorbu statistik práce a mezd. Tyto statistiky mají přitom zásadní význam například pro určování výše důchodů, sociálních dávek, minimální mzdy či životního minima,“ říká předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Podle něj se Česko díky systému v rovině digitalizace tohoto typu dat dostává na úroveň skandinávských zemí.

První měsíce fungování systému mají být zaměřeny především na podporu a adaptaci. „Pokud dojde k chybě nebo zpoždění, prioritou bude náprava a vysvětlení, nikoli pokuty. Jde o velkou změnu a je přirozené, že si na ni bude potřeba zvyknout,“ říká Juchelka.

Projekt je výsledkem spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení, Úřadu práce České republiky, Ministerstva financí, Finanční správy a Českého statistického úřadu.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

