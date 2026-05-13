Startup Rossum kupuje americká Coupa, česká technologie se schová do platformy pro autonomní řízení firemních výdajů

Český AI startup Rossum koupila americká společnost Coupa Software, platforma pro autonomní správu firemních výdajů. Hodnotu transakce firmy nezveřejnily. Akvizice navazuje na partnerství obou firem, které trvá od roku 2024. To Rossum fungoval uvnitř platformy Coupa, kde automatizoval zpracování složitých faktur pro týmy závazků. Nyní budou jeho systémy rozšířeny celým portfoliem Coupa. To má umožnit plně autonomní řízení výdajů s pomocí agentní AI.
Rossum spoluzaložili Tomáš Gogár, Petr Baudiš a Tomáš Tunys a soustředili se na automatizaci zpracování faktur a dalších transakčních dokumentů s AI. Firma patří mezi nejviditelnější české startupy. Vystavěla proprietární transakční velký jazykový model (T-LLM) trénovaný na desítkách milionů dokumentů, který se průběžně učí ze specifické dokumentové sady každého zákazníka. Získala několik investic a v roce 2021 zaujala se Series A investicí 100 milionů dolarů od General Catalyst – v té době šlo o jedno z největších kol v oblasti softwarové automatizace v Evropě.
„Spojením naší proprietární transakční inteligence T-LLM s obrovským datasetem Coupa v hodnotě 10 bilionů dolarů jsme dobře připraveni vytvořit okamžitou hodnotu pro zákazníky a zásadně změnit, jak svět nakupuje a prodává,“ představuje si Gogár.
Coupa letos slaví 20 let na trhu a její platformu používá více než 10 milionů nakupujících a dodavatelů. Společnost staví na komunitně generovaném datasetu v objemu 10 bilionů dolarů, na jehož základě poskytuje AI agenty pro automatizaci nákupních a transakčních procesů.