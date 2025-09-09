Lupa.cz  »  Stát chce prosazovat své zájmy, školit lidi a posílit kritické systémy. ČR má novou strategii kyberbezpečnosti

Stát chce prosazovat své zájmy, školit lidi a posílit kritické systémy. ČR má novou strategii kyberbezpečnosti

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Lukáš Kintr, NÚKIB Autor: NÚKIB

Česká republika bude mít od roku 2026 novou národní strategii kybernetické bezpečnosti. Dokument předložený Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) schválila vláda. Určí dlouhodobé cíle v této oblasti a nahradí předešlou verzi platnou od roku 2021. Strategie je k dispozici zde.

Na strategii naváže akční plán, který určí konkrétní úkoly pro odpovědné instituce. Plnění plánu má být každoročně vyhodnocováno a výsledky budou předkládány vládě.

“Podle strategie bude muset Česko v příštích letech k zabezpečení organizací intenzivněji využívat nové technologie, připravit se na potenciální přechod do krizových situací a stavů nebo zlepšit pracovní podmínky odborníků na kyberbezpečnost ve veřejné správě. Současně by měla vznikat alternativní řešení k rizikovým technologiím, nové platformy pro sdílení informací a mezinárodně koordinovaný postoj k odstrašení škodlivých státních aktérů,” shrnul NÚKIB.

Tři hlavní strategické oblasti nové strategie jsou tyto:

  • Bezpečná strategická infrastruktura – posílení odolnosti kritických systémů a schopnosti státu identifikovat hrozby v kyberprostoru a čelit jim.
  • Celospolečenská připravenost a rozvoj – budování digitálních kompetencí občanů, zvyšování počtů a motivace odborníků na kyberbezpečnost a podpora inovací.
  • Mezinárodní spolupráce a prosazování zájmů – aktivní role Česka v rámci EU, NATO a dalších mezinárodních organizací při vlastní obraně i ochraně otevřeného a svobodného digitálního prostoru.
Informace o Češích tečou do Číny. Stát vůči tomu vydal varování, je nutné ho zohlednit Přečtěte si také:

Informace o Češích tečou do Číny. Stát vůči tomu vydal varování, je nutné ho zohlednit

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Z Tencent Cloudu unikly přihlašovací údaje i zdrojové kódy

Jak nakopnout online byznys? Moderní rezervační systém vám pomůže

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Konec poskytování součinností v exekucích?

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Bez vaření do mrazáku? Chyby, kterým se při sběru hub vyhněte

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Proč je Intel v úpadku?

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).