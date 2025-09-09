Stát chce prosazovat své zájmy, školit lidi a posílit kritické systémy. ČR má novou strategii kyberbezpečnosti

Česká republika bude mít od roku 2026 novou národní strategii kybernetické bezpečnosti. Dokument předložený Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) schválila vláda. Určí dlouhodobé cíle v této oblasti a nahradí předešlou verzi platnou od roku 2021. Strategie je k dispozici zde.
Na strategii naváže akční plán, který určí konkrétní úkoly pro odpovědné instituce. Plnění plánu má být každoročně vyhodnocováno a výsledky budou předkládány vládě.
“Podle strategie bude muset Česko v příštích letech k zabezpečení organizací intenzivněji využívat nové technologie, připravit se na potenciální přechod do krizových situací a stavů nebo zlepšit pracovní podmínky odborníků na kyberbezpečnost ve veřejné správě. Současně by měla vznikat alternativní řešení k rizikovým technologiím, nové platformy pro sdílení informací a mezinárodně koordinovaný postoj k odstrašení škodlivých státních aktérů,” shrnul NÚKIB.
Tři hlavní strategické oblasti nové strategie jsou tyto:
- Bezpečná strategická infrastruktura – posílení odolnosti kritických systémů a schopnosti státu identifikovat hrozby v kyberprostoru a čelit jim.
- Celospolečenská připravenost a rozvoj – budování digitálních kompetencí občanů, zvyšování počtů a motivace odborníků na kyberbezpečnost a podpora inovací.
- Mezinárodní spolupráce a prosazování zájmů – aktivní role Česka v rámci EU, NATO a dalších mezinárodních organizací při vlastní obraně i ochraně otevřeného a svobodného digitálního prostoru.