Stát zřejmě poprvé draží kryptoměny, vyvolávací cena za 0,42352938 BTC je přes 523 tisíc korun

Aktualizace: Doplnili jsme vysvětlení, proč stát prodává Bitcoin formou aukce, nikoliv formou směny na kryptoměnové burze. Přidali jsme i vyjádření Ministerstva vnitra.

V nabídce dražeb Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se poprvé objevily kryptoměny. Vyvolávací cenu za 0,42352938 Bitcoinu stát stanovil na 523 637 Kč s minimální výší příhozu 20 000 Kč. Aukce potrvá od 7. do 8. dubna. Kryptoměny se do vlastnictví státu dostaly poté, co bylo prokázáno, že byly získány prostřednictvím výnosů z trestné činnosti.

„Jedná se o první aukci kryptoměny v majetku ÚZSVM, ale není nám známo, zdali již v minulosti neproběhly aukce kryptoměn mimo elektronický aukční sytém Nabídka majetku státu spravovaný ÚZSVM. Například Ministerstvo vnitra provozuje své Centrum zajištěných aktiv,“ řekl Lupě referent vztahů k veřejnosti ÚZSVM Andrej Bančanský.

Vnitro takovou možnost ale odmítá. „Centrum zajištěných aktiv se nezabývá správou a prodejem kryptoměn zajištěných v trestním řízení,“ řekla Lupě Hana Malá z oddělení tisku a public relations Ministerstva vnitra.



Autor: screenshot, Lupa.cz Stát poprvé draží kryptoměny.

Dražby se může zúčastnit kdokoliv, kdo je registrovaný ve státním Elektronickém aukčním systému a do 6. dubna složí na účet ÚZSVM vratnou kauci ve výši 40 000 Kč. Do poznámky v bankovním převodu musí zájemce uvést adresu své peněženky. „Skutečná hodnota virtuální měny, kterou výherce do své virtuální peněženky obdrží, bude snížena o náklady na transakci v blockchainu. Zadavatel aukce stanoví vždy nízkou hodnotu poplatku,“ upřesňuje Bančanský.

„Kryptoměna Bitcoin v množství 0,42352938 jednotek připadla státu, zastoupeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, z trestního řízení, ve kterém byli Krajským soudem v Ostravě odsouzeni tři obžalovaní, kteří si na internetových stránkách, na kterých jsou nelegálně za úplatu zpřístupněny identifikační údaje k cizím platebním kartám, obstarali údaje k celkem 4 363 platebním kartám, ze kterých v 1771 dokončených transakcích nezákonně získali finanční prostředky v souhrnné částce 7 237 900 Kč,“ vysvětluje Bančanský.

ÚZSVM nepohlíží na Bitcoin jako na měnu, ale považuje jej za komoditu. Z toho důvodu se stát místo směny na kryptoměnové burze rozhodl pro prodej formou aukce. Podle úřadu kryptoměna představuje druh virtuální měny, která není peněžním prostředkem podle zákona č. 370/2017 Sb.

„V případě, kdy bychom bitcoiny směňovali za peníze přímo u „osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem“, tak bychom nejdřív museli ÚZSVM registrovat, naplnit požadavky na identifikaci a zohlednit manipulační poplatky. V tomto případě ÚZSVM rovněž nepodléhá regulaci zákona č. 253/2008 Sb. (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), a proto může vyhlásit transparentní výběrové řízení,“ dodává Bančanský.