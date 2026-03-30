Stát rozdělí na dotacích další dvě miliardy na kyberbezpečnost, hlásit se mohou obce či veřejné instituce

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo novou dotační výzvu zaměřenou na kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 až 2027 se bude rozdělovat částka 1,8 miliardy korun.
Výzva Kybernetická bezpečnost II je k dispozici zde. Žádosti o dotace je možné podávat od 30. dubna do 17. prosince letošního roku.
Výzva je určena pro projekty realizované v takzvaných přechodových regionech, tedy ve Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a Jihomoravském kraji a na Vysočině.
Peníze lze získat na technologie pro detekci a vyhodnocování kybernetických událostí posílení aplikační bezpečnosti, zabezpečení síťové komunikace, systémy pro práci s identitami a přístupovými právy nebo zavádění kryptografické ochrany. Pořídit si tak lze například SIEM.
Ministerstvo výzvu shrnulo následovně:
Podporu mohou získat vybrané subjekty, které se podle zákona stávají poskytovateli takzvané regulované služby. Nový zákon o kybernetické bezpečnosti zavádí povinnost zavést soubor technických a organizačních opatření, pravidelně vyhodnocovat kybernetická rizika a posílit monitoring bezpečnostních událostí. Zároveň nově rozděluje organizace podle dopadu jejich služeb na chod státu a společnosti do dvou kategorií – režimu vyšších povinností a režimu nižších povinností.
V režimu vyšších povinností jde zejména o organizace, které zajišťují klíčové služby celostátního významu, například krajská ředitelství Policie ČR, krajské hasičské záchranné sbory, vybrané fakultní nemocnice a další instituce, jejichž činnost je pro stát zásadní. Na tyto subjekty se vztahují pokročilejší požadavky na zabezpečení, monitoring i kontinuitu provozu.
V režimu nižších povinností jsou nově zejména obce s rozšířenou působností, které sice nezajišťují celostátní služby, ale jejich informační systémy jsou důležité pro fungování veřejné správy a komunikaci s občany. Tyto obce musí zavést základní bezpečnostní opatření, jako je ochrana sítí, správa identit a přístupů nebo zajištění dostupnosti digitálních služeb. Výzva jim umožňuje financovat tato opatření z evropských prostředků.