Stát rozdělí na dotacích další dvě miliardy na kyberbezpečnost, hlásit se mohou obce či veřejné instituce

Jan Sedlák
Dnes
Ministerstvo pro místní rozvoj Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo novou dotační výzvu zaměřenou na kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021 až 2027 se bude rozdělovat částka 1,8 miliardy korun.

Výzva Kybernetická bezpečnost II je k dispozici zde. Žádosti o dotace je možné podávat od 30. dubna do 17. prosince letošního roku.

Výzva je určena pro projekty realizované v takzvaných přechodových regionech, tedy ve Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a Jihomoravském kraji a na Vysočině.

Peníze lze získat na technologie pro detekci a vyhodnocování kybernetických událostí posílení aplikační bezpečnosti, zabezpečení síťové komunikace, systémy pro práci s identitami a přístupovými právy nebo zavádění kryptografické ochrany. Pořídit si tak lze například SIEM.

Ministerstvo výzvu shrnulo následovně:

Podporu mohou získat vybrané subjekty, které se podle zákona stávají poskytovateli takzvané regulované služby. Nový zákon o kybernetické bezpečnosti zavádí povinnost zavést soubor technických a organizačních opatření, pravidelně vyhodnocovat kybernetická rizika a posílit monitoring bezpečnostních událostí. Zároveň nově rozděluje organizace podle dopadu jejich služeb na chod státu a společnosti do dvou kategorií – režimu vyšších povinností a režimu nižších povinností.

V režimu vyšších povinností jde zejména o organizace, které zajišťují klíčové služby celostátního významu, například krajská ředitelství Policie ČR, krajské hasičské záchranné sbory, vybrané fakultní nemocnice a další instituce, jejichž činnost je pro stát zásadní. Na tyto subjekty se vztahují pokročilejší požadavky na zabezpečení, monitoring i kontinuitu provozu.

V režimu nižších povinností jsou nově zejména obce s rozšířenou působností, které sice nezajišťují celostátní služby, ale jejich informační systémy jsou důležité pro fungování veřejné správy a komunikaci s občany. Tyto obce musí zavést základní bezpečnostní opatření, jako je ochrana sítí, správa identit a přístupů nebo zajištění dostupnosti digitálních služeb. Výzva jim umožňuje financovat tato opatření z evropských prostředků.

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
