Státní úředníci bez znalosti programování vytvořili webový katalog, použili umělou inteligenci

Státní Digitální a informační agentura (DIA) spustila Katalog využití umělé inteligence ve veřejném sektoru. Jde o webovou stránku, jejímž úkolem je ukázat, jak stát používá prvky AI a jaké se chystají projekty. Zajímavé je, že DIA stránku nevytvořila pomocí programování nebo zadání externímu dodavateli, ale za pomocí AI a přirozených dotazů.
Web konkrétně v rámci DIA dali dohromady právníci a metodici, kteří nemají znalosti programování. Primárně byl použitý nástroj Codex.
“Umělá inteligence postupně proměňuje způsob, jakým stát funguje – od zdravotnictví a dopravy, přes bezpečnost a dohled, až po každodenní komunikaci úřadů s občany. Tento katalog přináší přehled konkrétních projektů, které dokazují, že AI už není jen vizí budoucnosti, ale reálným nástrojem, který dnes pomáhá veřejné správě lépe fungovat. Najdete zde desítky příkladů, jež ukazují, jak lze díky moderním technologiím zefektivnit procesy, snížit administrativní zátěž a zlepšit dostupnost služeb pro občany,” shrnuje web.
“Umělá inteligence se tak stává jedním z klíčových nástrojů pro modernizaci veřejného sektoru. Přispívá k efektivnějšímu fungování státu, transparentnějšímu rozhodování a dostupnějším službám pro všechny občany. Tento katalog je prvním krokem k systematickému mapování a sdílení zkušeností, na jejichž základě může česká veřejná správa stavět svou digitální budoucnost.”
AI do státního sektoru proniká přirozeně, hledají se ale i plošnější cesty. Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s dalšími resorty například připravuje AI National Skilling Plan, v rámci něhož budou úředníci proškolení na AI. Chystá se také školení veřejnosti skrze úřady práce.