STRV zdvojnásobilo zisk, vývojáři chtějí posílit u zákazníků mimo Spojené státy

Technologická společnost STRV loni zdvojnásobila zisk na 1,2 milionu dolarů, v přepočtu asi 25 milionů Kč. Obrat společnosti se meziročně zvýšil o 10 % na 16 milionů dolarů (přes 330 milionů Kč). Rokem 2025 firma prošla pod vedením Lubo Smida, jednoho ze čtyř původních zakladatelů, který dříve odkoupil podíly zbylých zakladatelů.
„Loni jsem říkal, že STRV dokončilo svou transformaci po několika nejednoduchých letech a že je v nejlepší kondici za dlouhou dobu,“ chválí si Smid. V předchozích letech se firmě tolik nedařilo, aktuálními výsledky se s tržbami vrátila k růstu zhruba roku 2020. Letos má pokračovat ve vylepšování čísel. „Leden byl naším historicky druhým nejlepším měsícem z pohledu obratu v historii STRV,“ uvádí Smid.
Firma procházela větší proměnou, většina širšího vedení je na své pozici méně než čtyři roky. Společnost přijala téměř 50 nových pracovníků a s proměnami technologického trhu firma posílila ve velkém obchodní tým. Loni STRV mimo jiné spustilo novou aplikaci pro americkou fotbalovou ligu MLS, vytvořilo aplikaci pro sneakers marketplace Laced nebo posílilo partnerství s AWS, Expo a Framer. Zároveň se častěji dívá po klientech mimo USA, odkud dlouho pocházelo přes 90 procent klientů firmy. „Koncem loňského roku jsme poprvé od naší expanze do USA zažili měsíc, kdy jsme vydělali více peněz v Evropě. V nejbližších letech bychom chtěli prorazit také na Blízkém Východě,“ popisuje Smid.