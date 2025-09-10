Lupa.cz  »  T-Mobile v Česku spustí zprávy RCS pro iPhony, půjde komunikovat i s Androidy

T-Mobile v Česku spustí zprávy RCS pro iPhony, půjde komunikovat i s Androidy

Jan Sedlák
Dnes
T-Mobile a RCS na telefonech iPhone Autor: T-Mobile

Český operátor T-Mobile od 15. září zpřístupní komunikaci skrze RCS na telefonech Apple iPhone. Bude to součástí aktualizace na iOS 26, novou verzi operačního systému. Podporovány budou stroje iPhone 11 a novější, včetně iPhone SE druhé a třetí generace.

Rich Communication Services jsou v podstatě náhrada za SMS a MMS a zároveň konkurencí pro aplikace typu WhatsApp, Messenger či iMessage. K dispozici jsou moderní chatovací prvky jako indikace toho, zda protistrana píše zprávu, sdílení obrázků, skupinové konverzace, šifrování a podobně. RCS využívá datové spojení.

RCS zároveň umožňuje interoperabilitu mezi zařízeními, takže bude možné si psát mezi uživateli s přístroji na Androidu a iOS. T-Mobile nabízí RCS na Androidu přes tři roky.

“RCS je na Apple telefonech nyní k dispozici automaticky a bezplatně, ať už jde o tarifní zákazníky, uživatele předplacených karet, firemní zákazníky nebo uživatele značek Kaktus, a dalších, a to jak doma, tak v rámci roamingu. Podmínkou je mít u nás aktivovanou jakoukoliv mobilní službu a telefon aktualizovaný na iOS 26. RCS vyžaduje datové připojení. Proto je zapotřebí mít buď dostupná mobilní data nebo Wi-Fi,” shrnul T-Mobile.

Bubliny komunikace na iPhonu v případě RCS zůstanou zelené, stejně jako u SMS. Apple vždy bude preferovat iMessage, ale jakmile protistrana tuto službu nebude mít, přepne se na RCS (případně na SMS, když nebudou data). Pro iPady služba dostupná nebude.

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

