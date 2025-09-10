T-Mobile v Česku spustí zprávy RCS pro iPhony, půjde komunikovat i s Androidy

Český operátor T-Mobile od 15. září zpřístupní komunikaci skrze RCS na telefonech Apple iPhone. Bude to součástí aktualizace na iOS 26, novou verzi operačního systému. Podporovány budou stroje iPhone 11 a novější, včetně iPhone SE druhé a třetí generace.
Rich Communication Services jsou v podstatě náhrada za SMS a MMS a zároveň konkurencí pro aplikace typu WhatsApp, Messenger či iMessage. K dispozici jsou moderní chatovací prvky jako indikace toho, zda protistrana píše zprávu, sdílení obrázků, skupinové konverzace, šifrování a podobně. RCS využívá datové spojení.
RCS zároveň umožňuje interoperabilitu mezi zařízeními, takže bude možné si psát mezi uživateli s přístroji na Androidu a iOS. T-Mobile nabízí RCS na Androidu přes tři roky.
“RCS je na Apple telefonech nyní k dispozici automaticky a bezplatně, ať už jde o tarifní zákazníky, uživatele předplacených karet, firemní zákazníky nebo uživatele značek Kaktus, a dalších, a to jak doma, tak v rámci roamingu. Podmínkou je mít u nás aktivovanou jakoukoliv mobilní službu a telefon aktualizovaný na iOS 26. RCS vyžaduje datové připojení. Proto je zapotřebí mít buď dostupná mobilní data nebo Wi-Fi,” shrnul T-Mobile.
Bubliny komunikace na iPhonu v případě RCS zůstanou zelené, stejně jako u SMS. Apple vždy bude preferovat iMessage, ale jakmile protistrana tuto službu nebude mít, přepne se na RCS (případně na SMS, když nebudou data). Pro iPady služba dostupná nebude.