T-Mobile v datacentru v Praze spustil solární elektrárnu. Ročně má vyrobit 240 MWh

Jan Sedlák
Dnes
T-Mobile DC7 Autor: T-Mobile

Česká pobočka operátora T-Mobile spustila fotovoltaickou elektrárnu ve vlastním datovém centrum DC7 v Praze. Ročně by měla vyrobit až 240 MWh, v první fázi se začne s výkonem 230 kWp. Panely jsou instalovány na střeše a přilehlém okolí objektu.

Datacentrum má plochu 3 500 metrů čtverečních a má k dispozici až 1 560 serverových rozvaděčů. Celkový výkon datacentra je až osm MW, přičemž šest MW je pro IT infrastrukturu. Datacentrum na chlazení používá nepřímý freecooling s adiabatickým dochlazováním s použitím dešťové vody. Teplo ze serverů se pak v rámci rekuperace používá pro vytápění kancelářské části a předehřevu dieselových generátorů. Roční PUE je na hodnotě 1.3.

T-Mobile pro provoz nové solární instalace použil technologie od izraelské společnosti SolarEdge, konkrétně jde o měniče a optimizéry. “Systém je plně autonomní a není připojen do veřejného internetu, jde o uzavřený datový okruh v rámci naší sítě. Tedy aktuální rizika spojené s možnou kybernetickou hrozbou na vzdálené ovládání střídačů máme plně ošetřené,” řekla Lupa Johana Valtrová z komunikačního týmu operátora.

Jak vypadá nové křídlo datacentra DC7:

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

