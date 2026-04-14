T-Mobile vám v Česku nově zdarma do hodiny doveze náhradní router nebo set-top-box

Tuzemská pobočka operátora T-Mobile spouští službu Expresní kurýr. V rámci ní slibuje, že v případě poruchy pronajatého routeru pro připojení k internetu nebo set-top-boxu doručí náhradní kus během jedné hodiny, a to bezplatně.
Přepravu bude zajišťovat společnost Wolt známá zejména díky rozvozu jídla. Expresní kurýr bude zatím fungovat v Praze, Brně, Ostravě a 34 dalších městech.
“Služba je určena zákazníkům, kteří využívají pevný internet od T-Mobile nebo Magenta TV a mají pronajaté zařízení (například modem nebo set-top-box). Pokud zákazník nahlásí poruchu na technické lince, operátor nejprve provede diagnostiku. V případě, že se potvrdí závada na straně zařízení a služba bude v dané lokalitě dostupná, vytvoří objednávku expresního doručení pres partnerskou logistickou službu Wolt Drive. Zákazník následně obdrží potvrzení, a může zásilku online sledovat. Při předání se ověří pomocí čtyřmístného PIN kódu,” uvedl T-Mobile.
Po převzetí nového zařízení je potřeba vrátit původní porouchaný přístroj. Využít lze Balíkovnu, Zásilkovnu nebo kamennou prodejnu. Instrukce jsou na tomto webu.
“Do budoucna T-Mobile počítá také s rozšířením expresního doručení i na další typy objednávek mimo řešení poruch,” doplnil operátor.