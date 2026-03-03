Lupa.cz  »  Do televizní služby Magenta TV přibyla gastronomická stanice TV Paprika

Do televizní služby Magenta TV přibyla gastronomická stanice TV Paprika

Filip Rožánek
Dnes
Jiří Halamka na TV Paprika Autor: TV Paprika
Pořad Luxus za pár korun na TV Paprika

Zákazníci služby Magenta TV od T-Mobile mohou od úterý 3. března sledovat televizní stanici TV Paprika, která se zaměřuje na vaření a gastronomii. Kanál v HD rozlišení je dostupný na EPG pozici 209 v tarifech S Plus a vyšších.

TV Paprika je středoevropská gastronomická stanice s více než dvacetiletou historií. Patří do mediální skupiny AMC Networks Central Europe. V programu nabízí pořady se známými zahraničními šéfkuchaři, mezi nimiž jsou Jamie Oliver, Gordon Ramsay nebo Mary Berry. Vysílá také lokalizované verze soutěže amatérských cukrářů a pekařů Peče celá země z různých států (uvádí je pod názvem Mistrovské pečení). 

Vedle licenčního obsahu stanice disponuje podle svých údajů více než 550 hodinami vlastní tvorby s českými, slovenskými a maďarskými tvůrci. Českou tvorbu zastupuje například Luxus za pár korun s kuchařem Jiřím Halamkou, který účinkuje také v pořadu Jiří, milovník masa.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

