Do televizní služby Magenta TV přibyla gastronomická stanice TV Paprika

Zákazníci služby Magenta TV od T-Mobile mohou od úterý 3. března sledovat televizní stanici TV Paprika, která se zaměřuje na vaření a gastronomii. Kanál v HD rozlišení je dostupný na EPG pozici 209 v tarifech S Plus a vyšších.
TV Paprika je středoevropská gastronomická stanice s více než dvacetiletou historií. Patří do mediální skupiny AMC Networks Central Europe. V programu nabízí pořady se známými zahraničními šéfkuchaři, mezi nimiž jsou Jamie Oliver, Gordon Ramsay nebo Mary Berry. Vysílá také lokalizované verze soutěže amatérských cukrářů a pekařů Peče celá země z různých států (uvádí je pod názvem Mistrovské pečení).
Vedle licenčního obsahu stanice disponuje podle svých údajů více než 550 hodinami vlastní tvorby s českými, slovenskými a maďarskými tvůrci. Českou tvorbu zastupuje například Luxus za pár korun s kuchařem Jiřím Halamkou, který účinkuje také v pořadu Jiří, milovník masa.