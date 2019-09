 »  TeamViewer se začal obchodovat na frankfurtské burze

Karel Wolf

Akciová burza ve Frankfurtu, což je desátá největší akciová burza světa, dnes přivítala německou softwarovou společnost TeamViewer, která vyvíjí software pro dálkovou správu počítačů a videokonference.

Společnost TeamViewer vznikla v roce 2005 v německém Göppingenu a má dnes okolo 800 zaměstnanců napříč Evropou, ale i v USA a některých asijských zemích. V roce 2014 došlo k akvizici společnosti investiční skupinou Permira za 870 milionů eur (přibližně 22,5 miliardy Kč), která firmu na burzu dovedla.

Permira na burzu poslala 42 % ze svého původně 100% podílu. Akcie se začaly obchodovat za 26,25 eura na akcii (v době publikace zprávy se obchodují za 25,86 eur), čím došlo k ohodnocení celého podniku na 5,25 miliardy eur (zhruba 136 miliard Kč). Permira by si tak prodejem svého podílu mohla přijít na 2,21 miliardy eur (přes 57 miliard Kč). IPO TeamVieweru je co do ohodnocení největším letošním burzovním úpisem v Evropě.