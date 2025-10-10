Lupa.cz  »  Technologický ekosystém Prahy má mít hodnotu přes 19 miliard eur

Hodnota pražského technologického ekosystému dosáhla 19,2 miliardy eur, tedy v přepočtu téměř půl bilionu korun. Od roku 2019 vzrostla osmkrát a představuje 83 % celkové hodnoty startupového trhu v Česku. Vyplývá to z reportu Pražského inovačního institutu, který vznikl ve spolupráci s platformou Dealroom.

Podle reportu je Praha třetím největším hubem v regionu střední a východní Evropy, po Kyjevu (s hodnotou 25,7 miliard eur) a Tallinu (23,1 miliardy eur). Hlavní město Česka je zároveň v žebříčku třetí i co do růstu v posledních šesti letech, tentokrát po městech Vilnius a Krakov.

Pražský inovační institut napočítal čtyři jednorožce (kromě obvykle zmiňovaných firem Mews, Productboard a Rohlík přidal ještě JetBrains, která se nicméně obvykle za jednorožce nepočítá – jde o globální firmu s ruskými zakladateli, která vyrůstala v Česku a funguje nezávisle bez investorů). Mezi budoucí jednorožce zařadil startupy Ataccama, Rossum, Pricefx a Dodo. „Pokud jde o počet jednorožců na 1 miliardu investovaných VC a počet financovaných startupů, Praha za ostatními huby zaostává,“ zmiňuje nicméně zpráva.

Startupy z Prahy se podle reportu našly především v oblastech vývoje softwaru pro firmy, v segmentu digitálních služeb spojených s jídlem a ve fintechu. Některé oblasti přitom významně posouvá vpřed několik větších startupů, jako je například Rohlík v případě foodtechu. V ohledu umělé inteligence, deep tech a biotechnologií patří město k významným centrům regionu, v ohledu výše investic je za posledních šest let na pátém místě. Předstihl ji Bukurešť, Tallin, Kyjev a Varšava.

Plné dvě třetiny startupů, které jejich zakladatelé odstartují v Praze, také ve městě zůstanou. V tomto ohledu má být Praha druhým nejúspěšnějším městem regionu. V porovnání s jinými evropskými metropolemi nicméně třetina odcházejících startupů znamená velmi vysoké číslo – například z Bruselu podle reportu odchází 4 % vyspělých startupů, z Berlína pak jen 3 %.

Pražští investoři pro investice do startupů vyčlenili od roku 2019 víc než jednu miliardu eur. Nejvíc v probíhajícím roce, když už oznámili pro mladé projekty skoro 400 milionů eur. Další by měly do ekosystému plynout z nové investiční platformy Aspire11.

