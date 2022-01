Televize Nova brzy spustí další stanici

Rodina televizních kanálů skupiny Nova se rozšíří o další program, opět sportovně zaměřený. V rozhovoru pro měsíčník Forbes (🔐) to potvrdil generální ředitel CME Didier Stoessel. Stanice Nova Sport 5 má být podle jeho slov spuštěna „brzy“.

„Sport bude hrát větší a větší roli. Se zprávami má společné to, že je obvykle sledujete živě. Sport bude růst, i proto do něj tolik investujeme, máme čtyři sportovní kanály a brzy přibude Nova Sport 5. Třetí věcí bude celkově zvýšená konzumace videoobsahu,“ podotkl manažer v rozhovoru.

Nova bude nadále rozsáhle investovat do původního obsahu na platformě Voyo. Náklady jsou v desítkách milionů korun. Letos na Voyo bude dvanáct nových seriálů, za rok dvacet tři, v roce 2024 už třicet tři.

Didier Stoessel také poprvé konkrétněji zmínil, jak se videoplatformě daří získávat abonenty. „Když se mě před rokem při nástupu do funkce ptali, o čem sním, zmínil jsem milion předplatitelů v Česku a na Slovensku do pěti let. Teď už jsme ve třetině – za méně než rok,“ řekl novinářům.