Televizi denně sleduje skoro 70 procent Čechů, nejvíc času tráví s filmy a seriály

Televize je v českých domácnostech stále hlavním médiem. Denně si ji zapne téměř 70 % obyvatelstva a jejím sledováním tráví přes 3,5 hodiny denně. Vyplývá to z dat peoplemetrového měření ATO – Nielsen Admosphere za období od loňského července do letošního června. Údaje zahrnují všechny diváky včetně dětí od 4 let.

Z celkového času, který Češi tráví sledováním televize, věnují seriálům a filmům 46 %. „Češi byli, jsou a budou národem seriálových a filmových fanoušků. To je ostatně vidět i na nárůstu počtu tematických stanic, které jdou divákům svou obsahovou nabídkou naproti. Obliba těchto televizních stanic kontinuálně roste,“ okomentoval data z peoplemetrů vedoucí výzkumu společnosti Atmedia Pavel Müller. Atmedia některé z těchto stanic obchodně zastupuje, prodává reklamní prostor například na Filmboxu, stanici Joj Cinema nebo programu CS Film.

Filmům a seriálům patří největší podíl z celkového času u televize napříč všemi věkovými skupinami, u mladších diváků ve věku 15–34 let je však v porovnání s ostatními diváky nejvyšší. „Mladí diváci věnují filmům a seriálům 54 % času, který tráví před televizními obrazovkami,“ doplnil Müller.