Televizní poplatky se mají pravidelně zvyšovat podle inflace

Koaliční vláda chce do zákona o rozhlasových a televizních poplatcích přidat inflační doložku. Poplatky by se díky ní automaticky zvyšovaly při dosažení určité míry inflace.





„V koalici jsme se shodli na indexaci poplatků – to znamená, že veřejnoprávní média budou systémově financovaná. A tím zůstane zachována i jejich nezávislost, kterou naše demokracie tolik potřebuje,“ napsal na sociální síti X Jan Jakob, předseda poslaneckého klubu TOP 09.





Konkrétní parametry dohody nejsou nyní jasné. „Mohu potvrdit to, že neustupujeme od návrhu, aby došlo k nějakému zvýšení koncesionářských poplatků,“ řekl agentuře ČTK ministr kultury Martin Baxa (ODS). Návrh chce představit v následujících týdnech.

„Je to o dlouhodobé stabilitě, abychom se nemuseli do budoucna vždycky vracet k debatě nad tím, jakým způsobem případně zvyšovat koncesionářský poplatek. Proto by tam mechanismus měl být ukotven,“ poznamenal pro ČTK ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Vláda loni na podzim zveřejnila návrh takzvané velké mediální novely. V té navrhla jednorázové zvýšení televizních a rozhlasových poplatků na 160 Kč, respektive 55 Kč měsíčně. Koalice také chce rozšířit definici poplatníka, aby kromě majitelů klasických přijímačů zahrnovala také lidi, kteří mají možnost přijímat televizní a rozhlasový obsah na počítači nebo v mobilu.

Chystaná novela znepokojila soukromá média a ministerstvo je poté přizvalo do pracovních skupin, které diskutují o různých parametrech veřejné služby. Výstupy se očekávají v příštích týdnech, pak by upravenou novelu měla projednat vláda.