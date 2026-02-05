Lupa.cz  »  Televizní stanice OK TV oficiálně končí, vysílací rada potvrdila zánik jejích licencí

Televizní stanice OK TV oficiálně končí, vysílací rada potvrdila zánik jejích licencí

Filip Rožánek
Dnes
OK TV - ranní pořad OK Start Autor: OK TV
Moderátoři dopoledního vysílání OK Start Dominik Port, Radka Pavlovčinová a Dominika Potůčková

Televizní stanice OK TV, která na českém trhu působila jako plnoformátový program, definitivně ukončila svou činnost. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tento týden oficiálně vzala na vědomí zánik obou licencí, které společnost TV OK s.r.o. k provozování této stanice držela.

Podle oficiálních dokumentů regulátora zaniklo vysílání ke dni 16. ledna 2026. Ukončení činnosti proběhlo na základě vlastního podání provozovatele, které Rada obdržela 19. ledna 2026. Stanice tímto krokem ztrácí oprávnění k šíření obsahu jak prostřednictvím pozemních vysílačů, tak přes takzvané zvláštní přenosové systémy, kam spadá například internetové vysílání nebo mobilní aplikace.

Rada v souvislosti s tímto zánikem licence vydala provozovateli osvědčení podle správního řádu. 

Projekt OK TV provázely potíže od samého začátku vysílání v roce 2024. Nejprve se rozhádali investoři stanice Jana a Artur Kaiserovi s generálním ředitelem Janem Hlochem, který pak vrátil původní licenci, protože byla napsaná na firmu, kde figuroval jako většinový vlastník.

Po vynucené pauze ve vysílání dostala novou licenci v prosinci roku 2024, ale pak reprízovala už natočenou produkci. Provoz stanice zatížily dluhy a osobní problémy vlastníků, majitelka Jana Kaiserová na podzim informovala RRTV o přerušení vysílání z technických důvodů. Obnoveno mělo být v lednu 2026, ale to už se nestalo.

