Lupa.cz

Think tank Europarlamentu varuje před VPN jako mezerou v ověřování věku online

David Slížek
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

VPN mobilní telefon Autor: Shutterstock

S tím, jak některé státy zavádějí povinné ověřování věku uživatelů některých online služeb, roste také popularita virtuálních privátních sítí (VPN), konstatuje materiál Výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS). Think tank, který europoslancům a dalším představitelům EU připravuje rešerše k jejich rozhodování, na svou zprávu aktuálně upozornil na sociální síti X.

Materiál, který EPRS původně vydal letos v lednu (PDF, v angličtině), popisuje růst používání VPN k obcházení různých metod na ověření věku, včetně známých faktů, že například ve Velké Británii se VPN služby staly po loňském začátku platnosti tamního Online Safety Act nejstahovanějšími aplikacemi na App Store a Google Play. Potvrdila to i oficiální zpráva tamního regulatára Ofcom

„Někteří argumentují, že jde o mezeru v zákoně a že je potřeba ji zalepit a rozšířit povinnost ověřování věku i na VPN služby,“ říká zpráva s odkazem na loňské vyjádření komisařky Rachel de Souza z britského úřadu na ochranu dětí (Office of the Children's Commissioner for England). 

Zastánci ochrany soukromí ale upozorňují, že by podobné opatření přineslo významné ohrožení anonymity a ochrany dat, dodává materiál.

Zatímco aktuální zpráva EPRS se dá považovat jen za rešerši mapující současnou situaci, větším ohrožením fungování VPN služeb v EU by mohl být chystaný návrh celoevropské úpravy pravidel pro sběr a ukládání provozních a lokalizačních údajů (tzv. data retention).

Z materiálu uniklého z loňského jednání pracovní skupiny Rady EU (PDF, v angličtině) vyplynulo, že by zástupci členských států zvažují zařazení VPN mezi služby, které by měly povinnost data o internetovém provozu logovat a poskytovat tato data bezpečnostním složkám k vyšetřování zločinů. Podrobněji jsme o tom mluvili v rozhovoru s Janem Vobořilem z IuRe:

Jan Vobořil (IuRe): Stát se za data retention omluvil, ale údaje dál protiprávně sbírá. A EU by mohla jít ještě dál Přečtěte si také:

Jan Vobořil (IuRe): Stát se za data retention omluvil, ale údaje dál protiprávně sbírá. A EU by mohla jít ještě dál

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

„Ženy neumí investovat!" Mýtus, který v Česku padl. Co investorky preferují?

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Experti na bezpečnost nastražují falešné pastičky na útočníky

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

Kritická chyba ve Windows je i po deseti letech stále nebezpečná

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

ČTÚ si nechá zjistit, jak Češi přijímají televizi

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Náročný start JMHZ mají účetní za sebou. Začíná pravidelný režim

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).