Think tank Europarlamentu varuje před VPN jako mezerou v ověřování věku online

S tím, jak některé státy zavádějí povinné ověřování věku uživatelů některých online služeb, roste také popularita virtuálních privátních sítí (VPN), konstatuje materiál Výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS). Think tank, který europoslancům a dalším představitelům EU připravuje rešerše k jejich rozhodování, na svou zprávu aktuálně upozornil na sociální síti X.
Materiál, který EPRS původně vydal letos v lednu (PDF, v angličtině), popisuje růst používání VPN k obcházení různých metod na ověření věku, včetně známých faktů, že například ve Velké Británii se VPN služby staly po loňském začátku platnosti tamního Online Safety Act nejstahovanějšími aplikacemi na App Store a Google Play. Potvrdila to i oficiální zpráva tamního regulatára Ofcom.
„Někteří argumentují, že jde o mezeru v zákoně a že je potřeba ji zalepit a rozšířit povinnost ověřování věku i na VPN služby,“ říká zpráva s odkazem na loňské vyjádření komisařky Rachel de Souza z britského úřadu na ochranu dětí (Office of the Children's Commissioner for England).
Zastánci ochrany soukromí ale upozorňují, že by podobné opatření přineslo významné ohrožení anonymity a ochrany dat, dodává materiál.
Zatímco aktuální zpráva EPRS se dá považovat jen za rešerši mapující současnou situaci, větším ohrožením fungování VPN služeb v EU by mohl být chystaný návrh celoevropské úpravy pravidel pro sběr a ukládání provozních a lokalizačních údajů (tzv. data retention).
Z materiálu uniklého z loňského jednání pracovní skupiny Rady EU (PDF, v angličtině) vyplynulo, že by zástupci členských států zvažují zařazení VPN mezi služby, které by měly povinnost data o internetovém provozu logovat a poskytovat tato data bezpečnostním složkám k vyšetřování zločinů. Podrobněji jsme o tom mluvili v rozhovoru s Janem Vobořilem z IuRe: