TV Barrandov chce oslovit diváky erotikou, chystá nový pořad

Televize Barrandov hledá nové diváky mezi fanoušky obsahu pro dospělé. V uplynulých letech natáčela vlastní noční show Intim Night a uvedla klasické erotické filmy. Později tento žánr ze svého vysílání s výjimkou neustálých repríz zmíněného pořadu vypustila. Pod novým majitelem se k němu zase vrací.





Od 4. července zařadila do nočního programu sedmidílnou francouzskou minisérii Emmanuella z roku 1993. Vysílá ji každý pátek. V minulosti tyto filmy vyšly na videokazetách a DVD. V 90. letech se některé objevily také na obrazovce TV Nova, k jiným si nechala před deseti lety vyrobit dabing přímo TV Barrandov.

„Na podzim chystáme nové programové schéma. A teď jedna novinka, kterou jsme zatím nikde nezmínili: hodláme obnovit erotiku na televizní obrazovce,“ oznámil majitel televize Jan Čermák v nedávném rozhovoru pro podcast FocusOn.cz.

„Máme připravený vlastní formát, zábavnou formou. V létě chceme udělat předpromo v rámci starších, zajímavých filmů, takové retro, které zažila moje generace. Testovali jsme to na starších pořadech z naší knihovny a ono to funguje, lidé o to mají zájem. Ale proboha, nechci, aby to vyznělo špatně. Není to žádné dehonestující porno, není to hrubá erotika. Chceme tomu dát humornou nadsázku, s úsměvem a smíchem,“ dodal Čermák.

„Naše cíle jsou vysoké, chceme dosáhnout share aspoň 5 %. V tuto chvíli nemáme a asi dlouho nebudeme mít finanční možnosti jako Nova nebo Prima. To je realita. Na druhou stranu, pořád máme tři celoplošné kanály a jsme sledovanou televizí. Interně si říkáme ‚televize příběhů, televize zábavy‘. Hledáme formáty, jak člověka pobavit a zaujmout. Je to dřina, najít něco v době, kdy už bylo všechno vymyšleno,“ uznává majitel televize.

V loňském roce měla celá skupina TV Barrandov průměrný celodenní podíl na trhu 2,28 % v cílové skupině diváků starších 15 let. Za první pololetí letošního roku dosahovala průměrného celodenního podílu 2,11 % ve stejné skupině diváků.