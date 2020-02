 »  TV Barrandov nemusí platit pokutu za Kauzy Jaromíra Soukupa

Filip Rožánek

Městský soud v Praze pravomocně zrušil rozhodnutí vysílací rady, která uložila televizi Barrandov pokutu 400 tisíc korun za neobjektivní pořad Kauzy Jaromíra Soukupa. V případu šlo o vysílání z 12. září 2018, pokuta za něj padla v srpnu 2019.

Podle úřadu pořad nabídl „pouze jeden vyhraněný pohled na problematiku působení nadnárodních společností v České republice a na státní investiční a dotační politiku“. Konkrétně se Jaromír Soukup vymezil proti firmě Škoda Auto, ta však nedostala prostor pro reakci.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání proto konstatovala, že TV Barrandov porušila povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace, jak ukládá vysílací zákon. Televize však její rozhodnutí napadla s tím, že je nezákonné a nepřezkoumatelné.

Městský soud v Praze rozhodl, že podle platné judikatury se objektivita vykládá jako kombinace správných a přesných faktů s uvedením pramenů, odkud jsou údaje čerpány. Nestačí jen, že chybí zdroj, informace musí být také nesprávná.

„Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se ve svém usnesení touto problematikou výslovně odmítla zabývat. Konstatovala, že jí to nepřísluší a že na to nemá kapacitu. Soud dospěl k závěru, že je to v rozporu s nálezem Ústavního soudu. Rada se tak v dalším řízení bude muset zabývat otázkou přesnosti a správnosti,“ uvedl soudce podle serveru iDnes.cz.

Vysílací rada může ještě využít kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Rozhodne o tom na nejbližším zasedání.