Lupa.cz  »  TV Barrandov přestane natáčet Sejdeme se na Cibulce. Chce odvážnější program

TV Barrandov přestane natáčet Sejdeme se na Cibulce. Chce odvážnější program

Filip Rožánek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Budova TV Barrandov Autor: Filip Rožánek

Televize Barrandov mění své programové schéma a ukončí výrobu sobotního pořadu Sejdeme se na Cibulce. Cílem těchto změn je podle vyjádření stanice posílit sledovanost u diváků ve věkových skupinách 15–69 a 15–54 let. Nově se chce televize více zaměřit na reality show a formáty s lehce erotickým obsahem.

Jako příklady pořadů, které odpovídají novému směřování, televize uvádí noční show SeXoňa či hrané policejní zásahy Policie Delta. Ukončení výroby pořadu Sejdeme se na Cibulce stanice zdůvodnila tím, že již neodpovídá jejímu současnému programovému zaměření.

TV Barrandov nasazuje podzimní schéma. Nechybí Babica a SeXoňa Přečtěte si také:

TV Barrandov nasazuje podzimní schéma. Nechybí Babica a SeXoňa

Programový ředitel Roman Mrázek řekl, že cílem je nabídnout divákům „atraktivní, svěží a odvážnější“ program. „Věříme, že právě pestřejší nabídka žánrů zaměřených více na lehkou erotiku, vztahy a realitu každodenního života zvýší jejich zájem o náš program,“ sdělil Mrázek v tiskovém prohlášení.

Vedení TV Barrandov usiluje o zvýšení průměrného podílu na televizním trhu. Podle dřívějších prohlášení by stanice chtěla do konce roku oslovovat kolem 5 % diváků. V srpnu byla podle dat ATO-Nielsen její průměrná celodenní sledovanost ve věkové skupině 15–54 let 1,05 % a v září 1,0 %. V obecné cílové skupině diváků starších 15 let byla srpnová sledovanost 2,16 % a v září 2,0 %. 

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).