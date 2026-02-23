TV Nova prodala tři seriály do zahraničí. Markovič míří na Balkán, Extraktoři až do Jižní Ameriky

Seriálová produkce TV Nova si otevírá cestu na zahraniční trhy. Špionážní série Extraktoři, oceněná minisérie Metoda Markovič: Hojer a historická sága Král Šumavy putují k divákům v Evropě, Střední Asii i Latinské Americe. Televize Nova prodala práva na jejich vysílání hned do několika zemí.
Nejširší mezinárodní dosah získají Extraktoři, jejichž distribuci zajišťuje společnost Keshet International. Série poputuje nejen do Gruzie a Uzbekistánu, ale překročí i hranice Evropy – zakoupily ji televize nebo platformy v Argentině, Uruguayi a Paraguayi.
Metoda Markovič: Hojer se objeví v Polsku, Lotyšsku, Makedonii, Albánii a Srbsku. Devět dílů Krále Šumavy s příběhem legendárního převaděče Josefa Hasila zamíří do Polska, Maďarska, Makedonie, Albánie a Srbska.
Mezinárodní distribuci Krále Šumavy a Metody Markovič zajišťuje ZDF Studios.
„Potvrzuje se, že Metoda Markovič: Hojer a Extraktoři jsou skvěle odvyprávěné a pro světové publikum naprosto srozumitelné příběhy a že jejich domácí divácké přijetí a ocenění jak od kritiků, tak na filmových festivalech nebylo náhodné,“ komentoval prodej Jan Rudovský, šéf týmu akvizic TV Nova a TV Markíza.
Všechny tři tituly mají za sebou úspěšnou festivalovou kariéru. Metoda Markovič: Hojer získala v roce 2024 tři České lvy – za nejlepší minisérii nebo seriál, za nejlepšího herce v hlavní roli seriálového díle (Petr Lněnička) a za nejlepšího herce ve vedlejší roli (Petr Uhlík). Minisérie navíc obdržela Cenu české filmové kritiky v kategorii Mimo kino a na festivalu Serial Killer zvítězila jako nejlepší seriál střední a východní Evropy.
Extraktoři převzali totéž ocenění o rok dříve na prestižních NEM Awards v Záhřebu. Král Šumavy si v roce 2023 odnesl hlavní cenu z festivalu Finále Plzeň.