TV Nova prodala tři seriály do zahraničí. Markovič míří na Balkán, Extraktoři až do Jižní Ameriky

Filip Rožánek
Dnes
Metoda Markovič: Hojer Autor: TV Nova
Ze seriálu Metoda Markovič: Hojer.

Seriálová produkce TV Nova si otevírá cestu na zahraniční trhy. Špionážní série Extraktoři, oceněná minisérie Metoda Markovič: Hojer a historická sága Král Šumavy putují k divákům v Evropě, Střední Asii i Latinské Americe. Televize Nova prodala práva na jejich vysílání hned do několika zemí.

Nejširší mezinárodní dosah získají Extraktoři, jejichž distribuci zajišťuje společnost Keshet International. Série poputuje nejen do Gruzie a Uzbekistánu, ale překročí i hranice Evropy – zakoupily ji televize nebo platformy v Argentině, Uruguayi a Paraguayi. 

Metoda Markovič: Hojer se objeví v Polsku, Lotyšsku, Makedonii, Albánii a Srbsku. Devět dílů Krále Šumavy s příběhem legendárního převaděče Josefa Hasila zamíří do Polska, Maďarska, Makedonie, Albánie a Srbska. 

Mezinárodní distribuci Krále Šumavy a Metody Markovič zajišťuje ZDF Studios.

„Potvrzuje se, že Metoda Markovič: Hojer a Extraktoři jsou skvěle odvyprávěné a pro světové publikum naprosto srozumitelné příběhy a že jejich domácí divácké přijetí a ocenění jak od kritiků, tak na filmových festivalech nebylo náhodné,“ komentoval prodej Jan Rudovský, šéf týmu akvizic TV Nova a TV Markíza.

Všechny tři tituly mají za sebou úspěšnou festivalovou kariéru. Metoda Markovič: Hojer získala v roce 2024 tři České lvy – za nejlepší minisérii nebo seriál, za nejlepšího herce v hlavní roli seriálového díle (Petr Lněnička) a za nejlepšího herce ve vedlejší roli (Petr Uhlík). Minisérie navíc obdržela Cenu české filmové kritiky v kategorii Mimo kino a na festivalu Serial Killer zvítězila jako nejlepší seriál střední a východní Evropy. 

Extraktoři převzali totéž ocenění o rok dříve na prestižních NEM Awards v Záhřebu. Král Šumavy si v roce 2023 odnesl hlavní cenu z festivalu Finále Plzeň.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

