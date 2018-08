 »  Úřady v USA chtějí odposlouchávat Messenger, Facebook vzdoruje u soudu

David Slížek

Americké úřady se snaží přimět Facebook, aby vyšetřovatelům umožnil odposlech konverzací v jeho komunikační aplikaci Messenger. Americké ministerstvo spravedlnosti o odposlech požádalo v souvislosti s vyšetřováním gangu M-13, který se zabývá pašováním drog, zbraní a lidí mezi Mexikem a Spojenými státy.

Facebook požadavek odmítl a úřad se obrátil na kalifornský soud, aby firmu přiměl ke spolupráci, zjistila agentura Reuters. Soud probíhá za zavřenými dveřmi, takže detaily nejsou zcela známé. Reuters se odvolává na nejmenované zdroje, které jsou s detaily případu obeznámeny.

Facebook podle agentury u soudu argumentuje tím, že aby mohl této konkrétní žádosti vyhovět, musel by prolomit zabezpečení a šifrování hovorů v Messengeru. To by se ale ve výsledku dotklo všech uživatelů aplikace, protože by se tak do budoucna daly potenciálně odposlouchávat i jejich konverzace.

Výsledek sporu tak zřejmě může mít dalekosáhlé důsledky. Pokud dá soud úřadům zapravdu, dostane ministerstvo právní argumenty k tomu, aby mohlo prolomení šifrování požadovat i po dalších komunikačních aplikacích.

Zatímco bezpečnostní složky mají ze zákona (za určitých podmínek a s posvěcením soudu) pravomoc odposlouchávat například telefonní hovory, u internetových komunikačních aplikací je situace složitější. Některé (například WhatsApp nebo Signal) totiž uživatelům poskytují tzv. end-to-end šifrování zpráv či hovorů.

Zjednodušeně řečeno to znamená, že je komunikace šifrována přímo mezi odesilatelem a příjemcem a nedá se do ní prakticky zasáhnout nebo ji odposlouchávat. Messenger end-to-end šifrování v základu nemá, před dvěma lety ale spustil možnost tzv. tajných konverzací, které už end-to-end šifrovány jsou. Hlasových hovorů se ale podle dostupných informací end-to-end šifrování netýká.