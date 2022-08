V aplikaci PID Lítačka půjde kromě MHD objednávat a platit za sdílená kola nebo taxi

Autor: Karel Choc, Internet Info

V rámci mobilní aplikace PID Lítačka by v budoucnu mělo jít platit a objednávat více druhů dopravy v Praze. Postupně mají být vedle již fungující městské hromadné dopravy integrovány služby pro sdílená kola, auta, taxi služby a také parkování. Pilotní projekt dostal na starost městský IT podnik Operátor ICT, smlouvu schválila Rada hlavního města Prahy.

“V praxi to bude fungovat tak, že uživatel provede jednotnou registraci, naplánuje si trasu, vybere si dopravní prostředek a zaplatí přímo za všechny využívané služby od zapojených poskytovatelů v jedné mobilní aplikaci. Současná situace je taková, že uživatelé musí pro každý způsob dopravy využívat aplikace jednotlivých poskytovatelů služeb nebo jiné standardní prostředky za platbu jízdného,” nastiňuje Operátor ICT.





Pilotní projekt bude mít čtyři etapy rozprostřené do osmadvaceti měsíců: “První etapa se zaměří na detailní zpracování architektury systému, které bude vycházet ze vzájemných funkčních a provozních požadavků. Vývoj software pro jednotnou registraci a platbu pro služby mobility a následná integrace do aplikace PID Lítačky je součástí druhé etapy. Vlastnímu testování se bude věnovat třetí etapa a závěrečná etapa je určená pro zkušební provoz.”

Aplikace PID Lítačka dnes slouží pro pražskou MHD a okolí. Hledat lze spojení a nakupovat jednorázové i dlouhodobé jízdné. O propojení s dalšími formami dopravy už se v Operátorovi ICT přemýšlí nějakou dobu. Praha společně s firmami Nextbike a Rekola v minulosti spustila akci, kdy je možné s funkční Lítačkou zdarma využít sdílená kola. Akcie využilo přes deset tisíc lidí.

PID Lítačka se rovněž má rozšířit o databázi parkovišť s možností navigace k nejbližšímu parkovacímu místu. Rada hlavního města Prahy smlouvu na pilotní projekt opět podepsala s Operátorem ICT. Data také poputují do datové platformy Golemio.

“Přínos projektu spočívá v tom, že se rozšíří maximum možných informací i o parkovištích, která vznikají na území Středočeského kraje, a to jak o celkovou a aktuální kapacitu, tak o další údaje jako například cenu za parkování. Řidiči tak snáze naplánují svou cestu a zvolí navazující spoj Pražské integrované dopravy. A hlavně jim to pomůže rozhodnout se, kde zaparkují, aby zbytečně nejezdili k plným parkovištím a neztráceli čas hledáním volných parkovacích míst v blízkosti cíle své cesty. To může významně pomoci snížit počet aut přijíždějících do Prahy, zlepšit vytíženost kapacit veřejné dopravy (především páteřních železničních linek), přispět k plynulosti dopravy, snížit environmentální zátěž způsobenou automobilovou dopravou a opotřebení infrastruktury. Již v současnosti aplikace Moje Praha a PID Lítačka využívají data o obsazenosti P+R parkovišť, ale pouze na území metropole, a zprostředkovaně přesměrováním na platební systém TSK využívají i možnost bezhotovostních plateb parkovného na pražských zónách placeného stání. OICT této zkušenosti využije právě pro zefektivnění parkování osobních automobilů na parkovištích ve spádové oblasti Prahy, která je vymezena územím Prahy, Středočeského kraje a okresů s ním sousedícím,” uvádí Operátor ICT.

Pilotní projekt bude mít čtyři etapy trvající třiatřicet měsíců: “První etapa se zaměří na to, aby se navázala spolupráce při integraci parkovišť, a rovněž na přípravu datové platformy. Zajištění a integrace dat o parkovištích a dále rozšíření funkcionalit aplikace PID Lítačka je součástí druhé etapy. Pilotnímu provozu a testování se bude věnovat třetí etapa a závěrečná etapa je určená pro zkušební provoz.”