V bitcoinové kauze obvinila policie další tři lidi, je mezi nimi i exministr Blažek

David Slížek
Dnes
Pavel Blažek Autor: Úřad vlády, publikováno se souhlasem

Policie zahájila trestní stíhání dalších tří osob v trestní věci související s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, oznámil vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Podle serveru iRozhlas jde o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze.

Podle obvinění jsou podezřelí z toho, že se dopustili zneužití pravomoci úřední osoby a pokusu o legalizaci výnosů z trestné činnosti.

„Trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby spočívá ve výkonu pravomoci úřední osoby způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch. Jeden trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti spočívá v převedení věci, která je výnosem z trestné činnosti jiné osoby, na jiného. Druhý trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti pak spočívá v usilování o to, aby bylo podstatně ztíženo zjištění původu věci, která je výnosem z trestné činnosti,“ doplnil Dragoun.

V případě odsouzení obviněným hrozí úhrnné tresty od 5 do 12 let vězení.

Blažek své obvinění potvrdil serveru Novinky.cz s tím, že jeho právní zástupce už podal formální stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání. S obviněním nesouhlasím, dodal Blažek, za jehož působení v čele ministerstva úřad přijal dar 468,468 BTC od odsouzeného překupníka Tomáše Jiřikovského. Na podezřelou transakci jako první upozornil Deník N.

Policie později Jiřikovského zadržela a obvinila z možného praní špinavých peněz a provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Darované bitcoiny zabavila. S lidmi, kteří kryptoměnu od ministerstva vydražili, se stát posléze dohodl na vrácení peněz a doplacení rozdíl v kurzu bitcoinu od doby dražby v řádech desítek milionů korun. 

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

