Stát se dohodl s vydražiteli sporných bitcoinů, za rozdíl kurzů jim zaplatí desítky milionů

David Slížek
Dnes
Bitcoin - ilustrace Autor: Lupa.cz, DALL-E

Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se dohodlo na vypořádání transakcí se spornými bitcoiny, které stát přijal od odsouzeného překupníka Tomáše Jiřikovského

Dohodu uzavřely dvě skupiny kupců, kterých se podle úřadu týkala velká většina transakcí. Ministryně Eva Decroix řekla, že je dohodou vyřešeno zhruba 95 procent sporných bitcoinů. 

Kupcům, kteří kryptoměnu od státu nedostali, ministerstvo podle dohody vrátí peníze. Zároveň stát vydražitelům vyplatí rozdíl v kurzu bitcoinu z doby dražby a dnes. Má jít o celkovou částku do 40 – 50 milionů Kč, řekla Decroix. Přesně kurzový rozdíl určí k 12. září soudní znalec. Celé vypořádání má být uzavřeno v první polovině září.

Podle ministryně se stát dohodou vyhnul možným dlouholetým soudním sporům. „Rozhodli jsme se pro férovou dohodu a stát díky tomu o nic nepřišel. Platí, že státu zůstaly bitcoiny a finanční prostředky v současné hodnotě okolo jedné miliardy korun,“ říká Decroix.

Jiřikovského, který ministerstvu spravedlnosti vedenému tehdy jestě Pavlem Blažkem letos v březnu celkem 468,468 BTC daroval, v polovině srpna zadržela policie a soud jej poté poslal do vazby. Sporné bitcoiny, které patrně pocházejí z trestné činnosti, policie ministerstvu zabavila.

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

