V Brně povyrostla e-commerce skupina, koupila AI startup a rozhlíží se po dalších

Česká SaaS skupina Abugo akvírovala startup Tanganica, AI marketingovou platformu pro e‑shopy. Abugo je rostoucí skupina, která sdružuje už mimo jiné Shopsys, Reservio nebo Smartsupp. Detaily transakce strany nekomentují.
Tanganica z jednoho rozhraní spouští, spravuje a optimalizuje výkonnostní marketing napříč kanály – od správy PPC kampaní přes analytiku a reporting až po AI tvorbu kreativ. Loni utržila necelých 25 milionů korun, meziročně roste o desítky procent a mezi její klienty patří Albi, Pompo nebo Pilulka. Zakladatelem startupu je Filip Svarovský, který je také v pozici CEO. Firmy už mají společného investora, Víta Vrbu z Novira Capital. Tanganica zůstává řízena stávajícím managementem.
„Věříme, že právě v době, kdy je výkonnostní marketing pod tlakem efektivity, bude automatizované a datově řízené řešení marketingu pro e-shopy ještě důležitější,“ říká Petr Svoboda, CEO Abugo. Skupina zároveň drží svůj akviziční apetit. „S některými dalšími firmami jsme již ve velmi pokročilých fázích jednání,“ dodává Svoboda. Cílem je nabídnout propojený balík nástrojů pro obchodníky.
Abugo vykazuje obrat téměř 300 milionů korun. Vzniklo spojením šesti středoevropských technologických firem pro obchod a zákaznickou zkušenost – Shopsys (enterprise e‑commerce platforma), Convertim (checkout), Sounds Good Agency (výkonnostní marketing), Reservio (rezervace a platby), Smartsupp (AI komunikace se zákazníky) a Survio (průzkumy a zpětná vazba). „Na celoskupinovou úroveň jsme interně najali tým expertů na AI agenty a automatizace, protože AI vnímáme jednoznačně jako příležitost. To, co dělali lidé ručně, dnes zvládne AI ve škále, která ještě před pár měsíci či lety nebyla možná,“ říká Svoboda. „Během jednoho týdne jsme například na 15 trhů dostali přes tisíc lokalizovaných obsahových materiálů najednou,” doplňuje příklad. Skupinu podporují Reflex Capital a Novira Capital.