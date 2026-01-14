Lupa.cz  »  V Brně povyrostla e-commerce skupina, koupila AI startup a rozhlíží se po dalších

V Brně povyrostla e-commerce skupina, koupila AI startup a rozhlíží se po dalších

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Abugo Autor: Oldřich Hrb Studio
Filip Svarovský (CEO Tanganica) a Petr Svoboda (CEO Abugo)

Česká SaaS skupina Abugo akvírovala startup Tanganica, AI marketingovou platformu pro e‑shopy. Abugo je rostoucí skupina, která sdružuje už mimo jiné Shopsys, Reservio nebo Smartsupp. Detaily transakce strany nekomentují.

Tanganica z jednoho rozhraní spouští, spravuje a optimalizuje výkonnostní marketing napříč kanály – od správy PPC kampaní přes analytiku a reporting až po AI tvorbu kreativ. Loni utržila necelých 25 milionů korun, meziročně roste o desítky procent a mezi její klienty patří Albi, Pompo nebo Pilulka. Zakladatelem startupu je Filip Svarovský, který je také v pozici CEO. Firmy už mají společného investora, Víta Vrbu z Novira Capital. Tanganica zůstává řízena stávajícím managementem.

„Věříme, že právě v době, kdy je výkonnostní marketing pod tlakem efektivity, bude automatizované a datově řízené řešení marketingu pro e-shopy ještě důležitější,“ říká Petr Svoboda, CEO Abugo. Skupina zároveň drží svůj akviziční apetit. „S některými dalšími firmami jsme již ve velmi pokročilých fázích jednání,“ dodává Svoboda. Cílem je nabídnout propojený balík nástrojů pro obchodníky.

Abugo vykazuje obrat téměř 300 milionů korun. Vzniklo spojením šesti středoevropských technologických firem pro obchod a zákaznickou zkušenost – Shopsys (enterprise e‑commerce platforma), Convertim (checkout), Sounds Good Agency (výkonnostní marketing), Reservio (rezervace a platby), Smartsupp (AI komunikace se zákazníky) a Survio (průzkumy a zpětná vazba). „Na celoskupinovou úroveň jsme interně najali tým expertů na AI agenty a automatizace, protože AI vnímáme jednoznačně jako příležitost. To, co dělali lidé ručně, dnes zvládne AI ve škále, která ještě před pár měsíci či lety nebyla možná,“ říká Svoboda. „Během jednoho týdne jsme například na 15 trhů dostali přes tisíc lokalizovaných obsahových materiálů najednou,” doplňuje příklad. Skupinu podporují Reflex Capital a Novira Capital.

Alza.cz zvýšila zisk o více než miliardu, tržby byly rekordní. Majitel mluví o návratu k normálu Přečtěte si také:

Alza.cz zvýšila zisk o více než miliardu, tržby byly rekordní. Majitel mluví o návratu k normálu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z nemovitých věcí

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).