V české reklamě se objeví digitální avatar s mikrovýrazy, který vznikl na herním enginu od Epic Games

V novém spotu Direct auto se objeví digitální postava „Tomáš“ – avatar vytvořený postupy známými z videoher. Pražské studio All Animal kvůli němu vyvinulo nové postupy, chtělo totiž komplexní scénu, filmovou kvalitu a mikrovýrazy obličeje.
All Animal se spotem poprvé nasadilo Unreal Engine 5 v ostré produkci. Engine od Epic Games s technologiemi Nanite a Lumen umožnil pracovat s extrémně detailními modely a dynamickým osvětlením v reálném čase, včetně online konzultací s klientem nad živou scénou. Studio engine nicméně upravilo, zejména kvůli simulaci vlasů a srsti, které vyžadovaly vlastní postup. Potřeba byla i následná optimalizace scény tak, aby odpovídala možnostem grafických karet a paměti VRAM. Pro finální obraz tým přešel na path tracing, náročnější metodu, která věrně napodobuje chování světla. Cílil s ním na obraz s filmovou kvalitou.
Na place získal důležitou roli i herec ve speciálním obleku s markery. Jeho mimiku snímaly stereoskopické kamery. Některé grimasy i gesta bylo nutné upravit tak, aby je systém přesně interpretoval. Studio přidalo vlastní postupy pro simulaci vlasů a srsti a následnou optimalizaci celé scény v UE5.
Tvůrci uvádějí, že nejtěžší bylo dosáhnout autenticity mikrovýrazů a jemných nuancí pohybu, které standardní motion capture často „nepřečte“. „Animátoři proto zasahovali ručně, aby výsledná digitální postava působila přirozeně a divák nikdy nepochyboval o kvalitě výstupu,“ popisuje Marek Šolún, CEO studia All Animal. „Projekt nám umožnil posunout interní pipeline a vyvinout vlastní řešení pro hair grooming a optimalizaci scény v Unreal Engine 5,“ dodává.