V Česku bude za AI lobbovat další organizace, Hospodářská komora vytvořila novou sekci

Hospodářská komora České republiky rozjela novou samostatnou odbornou sekci, která se bude věnovat umělé inteligenci. Představenstvo do jejího čela zvolilo Lukáše Benzla, výkonného ředitele a spoluzakladatele České asociace pro umělou inteligenci (ČAUI).
“Umělá inteligence se během velmi krátké doby stala technologií, která výrazně mění způsob podnikání napříč obory – od průmyslu a služeb přes obchod a marketing až po řízení firem, práci s daty, kyberbezpečnost nebo oblasti lidských zdrojů. V rámci Hospodářské komory bylo téma AI dosud součástí agendy Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu. Dynamika nástupu AI do praxe však vedla představenstvo k rozhodnutí vytvořit samostatnou, v pořadí 29. odbornou sekci Hospodářské komory ČR,” informovala Komora.
Sekce pro AI bude dělat lobbing, konkrétně se “zaměří zejména na praktické využití AI v podnikání a sdílení ověřených postupů, na dopady regulace a orientaci v národní i evropské legislativě, na vzdělávání a podporu osvěty mezi firmami a na formulaci stanovisek a doporučení Hospodářské komory ČR k veřejným politikám v oblasti AI.”
“AI není jen technologické téma. Je to otázka konkurenceschopnosti českých firem. Produktivity. Přežití v evropské i globální soutěži,” doplnil Benzl.
Hospodářská komora je dalším uskupením, které chce v AI prosazovat své zájmy. Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Českou národní AI platformou (CNAIP), Asociací pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) nebo evropskou AI Chamber nedávno najal bývalého státního AI zmocněnce Jana Kavalírka jakožto takzvaného AI ambasadora pro střední a východní Evropu. Hospodářská komora se této akce nezúčastnila a vytvořila vlastní sekci.
Česko má také nového zmocněnce pro AI. Stal se jím Lukáš Kačena, dosavadní ředitel organizace Prg.ai, která rovněž hájí zájmy průmyslu nebo akademických organizací.