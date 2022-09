V Česku rychle rostou služby, které nabízejí same day delivery

Autor: Depositphotos

V Česku rostou raketově služby, které nabízejí same day delivery, tedy službu, kdy si něco objednáte a prodejce vám to doručí ještě ve stejný den. Souvisí to s vysokou konkurencí v oblasti doručování a uspěje nyní ten, kdo doveze objednávku ještě ten samý den.

„Hlavní přidaná hodnota této služby je rychlost čili ultra rychlé doručení do třiceti minut. A je to vlastně i zákaznická zkušenost, protože zákazníkovi, i když nemusí mít nainstalovanou naši aplikaci, posíláme SMS se živým trackovacím kódem, kde on může kontaktovat podporu, vidí přesně, kde ten kurýr je, jestli zboží naložil, jestli už je na cestě k němu a za jak dlouho to objednané zboží doručí,“ říká o nové službě Wolt Drive její ředitel Josef Dvořák.





Wolt je jednou v tuzemsku působících firem, které same day delivery nabízejí. Další je třeba společnost DoDo. Právě se zástupci obou firem si o novém trendu povídal v novém podcastu serveru Podnikatel.cz jeho šéfredaktor Michael Hovorka.