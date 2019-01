 »  Při divokém Brexitu by BBC mohla přijít o přeshraniční distribuci některých kanálů

Jan Brychta

V současnosti je na území Irska, Belgie a Nizozemí distribuováno pět britských programů skupiny BBC na základě dohodě o přeshraničním příjmu. Ta se týká stanic BBC One, BBC Two, BBC Four, CBeebies a CBBC a jejich distribuce znamená pro BBC nezanedbatelnou částku v podobě příjmů za každého odběratele.

Počet diváků uvedených stanic narůstal postupně, jak v sousedních zemích příbývalo možnosti příjmu pomocí zemského vysílání. Podle evropského práva je možné takto distribuované programy šířit prostřednictvím dalších platforem, které fungují pod licencí britského regulátora Ofcom.

Po případném divokém Brexitu ale tyto licence už nebudou v rámci Evropské unie dále platit a jednotlivé platformy jako belgický Telenet nebo nizozemští Ziggo a KPN budou muset ukončit jejich distribuci. O této možnosti informoval server BroadbandTVNews.com. Tiskový mluvčí uvedených platforem se nechtěli k dalšímu postupu vyjadřovat s odvoláním na očekávaná stanoviska ze strany lokálních regulátorů, jako je nizozemský Commissariaat voor de Media.

Změna by se nedotkla vysílání komerčních programů skupiny BBC, jako jsou BBC First, BBC Entertainment nebo BBC World News, ty ale budou muset požádat o vysílací licenci v příslušných unijních zemích.

Další postup nechtělo komentovat ani samotné BBC s tím, že by se jednalo o pouhé spekulace. Situaci budeme pečlivě sledovat, abychom si byli jisti, že našim divákům poskytujeme ty nejlepší služby v závislosti na měnicích se regulačních opatřeních, uvedl ve svém vyjádření pro citovaný server britský vysílatel.

Získat zahraniční vysílací licence by pro BBC znamenalo mít v daných zemích kanceláře, jistou část personálu a satelitní up-link. Takovou licenci navíc mohou získat pouze komerční stanice, ale ne zmíněná pětice britských BBC programů.

Vzhledem k nejasné platnosti licencí vydaných britským Ofcomem v případě Brexitu už americké skupiny Turner Broadcasting System a NBC Universal požádaly o německé licence pro své mezinárodní stanice, které do té doby fungovaly na základě oprávnění od britského operátora. Bavorský mediální úřad BLM jim zaručil příslusné licence loni v prosinci. Sportovní DAZN pořádalo o licenci v Berlíně, skupina Discovery se naopak rozhodla využít služeb nizozemského regulátora.