 »  V září sledovali diváci hlavně Novu, tu těsně následovala ČT a na chvostu skončila Prima

Jan Brychta

Z pětadvaceti nejsledovanějších televizních pořadů za letošní září, jejichž přehled pravidelně sestavuje realizátor peoplemetrového měření, výzkumná agentura Nielsen Admosphere, se nejvíce míst povedlo obsadit pořadům televize Nova. Její tituly se v tabulce objevily celkem třináctkrát.

Nejsledovanějším nezpravodajským pořadem se stala detektivní série Dáma a Král, která dokázala zaujmout 1,044 milionu diváků starších patnácti let, z nichž 460 tisíc pak spadalo do věkové skupiny od 15 do 54 let. Také nejsledovanější celovečerní film uvedla televize Nova a stal se jím třetí díl Kameňáku, který si nenechalo ujít 712 tisíc diváků ve věku nad patnáct let.



Autor: Nielsen Admosphere 25 nejsledovanějších TV pořadů v září 2018.

Pořady České televize se v zářijovém žebříčku objevily pouze v deseti případech, když nejsledovanější se stala Všechnopárty Karla Šípa, která vykázala 861 tisíc zástupců obecné cílové skupiny. Z filmové tvorby si nejlépe vedl triptych Zahradnictví, který dokázal oslovit 662 tisíc diváků starších patnácti let.

Oproti srpnovému žebříčku, do kterého se televize Prima dokázala prosadit pouze s jedním titulem, se jí tentokráte povedlo její úspěch zdvojnásobit. Na desátém místě skončil nemocniční seriál Modrý kód s 803 tisíci zletilými diváky a na 21. místo se dostala soutěž Česko Slovensko má talent, které fandilo 588 tisíc diváků starších patnácti let.