Václav Moravec chystá nový pořad, Česká televize trvá na konkurenční doložce

Bývalý moderátor České televize Václav Moravec podle informací z médií plánuje na květen či červen svůj nový pořad. Konkurenční doložka v jeho smlouvě s Českou televizí je však i nadále platná. Potvrdili to zástupci vedení televize na zasedání Rady ČT.
Téma na jednání vnesl radní Ivan Tesař, kterého zajímalo, jak se moderátorovy plány na nový projekt slučují s jeho dosavadními závazky vůči televizi. Zástupci vedení ČT jasně deklarovali, že s Václavem Moravcem neuzavřeli žádnou dohodu o tom, že by jeho konkurenční doložka byla vypovězena či ukončena dohodou.
Vedoucí kanceláře generálního ředitele České televize Jiří Hrabovský dodal, že k žádné změně nedošlo a veškeré informace čerpá televize pouze z Moravcových prohlášení v médiích. „Vůbec nemáme představu o nějakém pořadu ani o formátu, ani o tom, kdy, jak, co,“ uvedl Hrabovský na zasedání.
Předmětem diskuse se stalo i finanční pozadí celého sporu. Radní Tesař upozornil na další mediální zprávy, podle kterých Václav Moravec posílá peníze vyplacené na základě konkurenční doložky zpět na účet České televize. K tomuto bodu se zástupce vedení odmítl detailněji vyjádřit s odkazem na opatrnost při komentování vztahů s bývalými zaměstnanci.
Vedení pouze potvrdilo, že s moderátorem aktuálně probíhá komunikace a vyjasňování některých záležitostí, podrobnosti však odmítlo sdělit s tím, že se jedná o soukromou věc mezi televizí a fyzickou osobou.
Pracovní poměr Václava Moravce v České televizi skončil dohodou 10. března. Od té chvíle běží půlroční konkurenční doložka, která omezuje působení moderátora v jiných médiích. Václav Moravec mezitím na konci března založil společnost Moravec Media, registroval si domény Moravec.cz a MoravecMedia.cz, požádal také o zapsání ochranných známek Moravec VM a VM.
V neděli 10. května zveřejnil na sítích video, v němž ohlašuje, že na konec května chystá spuštění nového projektu. Server Médiář upozornil, že dnes na pražském Výstavišti proběhne natáčení Moravcova pořadu s názvem Generace, stejné prostory si rezervoval také na příští čtvrtek.