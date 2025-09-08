Velké dluhy a mnoho věřitelů. Případ TV Barrandov si ohlídá státní zastupitelství

Městské státní zastupitelství v Praze v polovině srpna vstoupilo do insolvenčního řízení TV Barrandov. Nyní tento krok ve vyjádření pro Lupu vysvětluje tím, že je třeba chránit veřejný zájem.
„Konkrétně byl zohledněn rozsah insolvenčního řízení, počet přihlášených věřitelů, výše závazků dlužníka a další poznatky,“ uvedl tiskový mluvčí Aleš Cimbala. Dále dodal, že Městské státní zastupitelství v Praze do řízení vstoupilo za účelem posílení zájmu na jeho řádném a účelném průběhu.
Státní zastupitelství má ze zákona právo vstoupit do jakéhokoliv insolvenčního řízení. Jeho rolí je obecně dohlížet na to, aby byly dodržovány základní zásady insolvenčního řízení a aby byl brán ohled na společný zájem všech věřitelů.
Z dostupných výkladů vyplývá, že samotný vstup státního zastupitelství nutně neznamená podezření na trestný čin. Spíš signalizuje, že případ vykazuje specifické rysy, kvůli kterým si vyžaduje zvýšený dohled.
„Další postup státního zastupitelství se bude odvíjet od samotného vývoje insolvenčního řízení,“ uvedl obecně mluvčí.
Společnost Barrandov Televizní Studio a.s. je v úpadku od loňského léta, její dluhy přesahují miliardu korun. V insolvenčním řízení přihlásila své pohledávky řada subjektů. Většina věřitelů akceptovala reorganizační plán, který má televizi ozdravit a umožnit splacení alespoň části závazků.