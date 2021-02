Videoarchiv TF1 umožní sledovat zprávy uzpůsobené na míru divákovi

Francouzská stanice TF1 chce do konce roku umožnit divákům, aby si přizpůsobili obsah hlavní zpravodajské relace podle svého vkusu. Při zpětném přehrávání zpravodajství z videoarchivu dostanou uživatelé možnost označit pasáže, které je zajímají, a zbylé (například sport nebo ekonomiku) vynechat. V rozhovoru pro list Le Figaro to oznámil ředitel inovací Yani Khezzar.

Určitý objem zpráv o aktuálních událostech bude však vždy povinný. „Nechceme umožnit stoprocentní personalizaci, to by byla chyba,“ řekl deníku ředitel inovací. TF1 se chce vyhnout tomu, aby se diváci uzavřeli do informačních bublin. „Nastalo by pak totéž, co už dnes vidíme na sociálních sítích, kdy se nedostanete k ničemu jinému, než jen k tomu, co vás zajímá,“ vysvětlil Khezzar.

Na vývoji nástroje se pracuje poslední rok a půl, investice dosáhla několika set tisíc eur. TF1 doufá, že to přinese nové diváky, pro které je standardní hlavní zpravodajství příliš dlouhé. Ze stejného důvodu chce od března mít vlastní pořad na platformě Twitch a rozvíjí aktivity na TikToku nebo na Instagramu. Večerní zpravodajství ve 20 hodin má průměrný podíl na sledovanosti přes 27 %.