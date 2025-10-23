Vodafone TV nově nabízí HBO Max v prémiové kvalitě

Operátor Vodafone ve spolupráci s Warner Bros. Discovery rozšiřuje nabídku své televizní služby o prémiovou verzi streamovací platformy HBO Max. Od 23. října 2025 je předplatné HBO Max Premium součástí tarifů Vodafone TV ALLinONE a Vodafone TV+ ALLinONE.
Podle vyjádření operátora se jedná o první případ na českém trhu, kdy je tato vyšší verze služby integrována do nabídky IPTV. Varianta Premium se od standardního předplatného liší především technickou kvalitou; umožňuje sledování vybraného obsahu ve 4K UHD rozlišení a se zvukem Dolby Atmos. Dále zvyšuje počet souběžně sledujících zařízení na čtyři a umožňuje stažení až 100 titulů pro offline sledování.
Stávající zákazníci s balíčky ALLinONE mohou na novou verzi přejít změnou nastavení v samoobsluze Můj Vodafone. Uvedení služby na trh doprovází marketingová akce ve vybraných prodejnách Vodafone, která je tematicky spojena s premiérou seriálu „TO: Vítejte v Derry“ na platformě HBO Max.