Lupa.cz  »  Volební debaty na ČT začínají, lídry vyzpovídají Augustová, Peroutková i Řezníček

Volební debaty na ČT začínají, lídry vyzpovídají Augustová, Peroutková i Řezníček

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Volební studio ČT24 Autor: Česká televize
Volební studio ČT24: Michal Kubal, Daniel Stach a Marcela Augustová

Česká televize na svém zpravodajském kanálu ČT24 od úterý 2. září zahajuje rozsáhlé vysílání k říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny. Program bude zahrnovat čtrnáct tematických debat, čtyři duely kandidátů na premiéra a závěrečnou Superdebatu. Prostor dostanou i menší politická uskupení v samostatném formátu Politické spektrum.

Podle ředitele zpravodajství Petra Mrzeny je cílem televize poskytnout voličům potřebné informace pro jejich rozhodování prostřednictvím střetu všech hlavních politických sil. Tematické debaty, vysílané v úterý, středu a čtvrtek po 20. hodině na ČT24, se zaměří na klíčové oblasti jako doprava, zdravotnictví, školství, ekonomika, obrana či zahraniční politika. Moderátory budou Jana Peroutková, Marcela Augustová, Daniel Takáč a Martin Řezníček.

V neděli večer a v jednom pondělním termínu od 22 hodin jsou naplánovány duely kandidátů na premiéra. V nich se postupně utkají lídři osmi politických subjektů s nejvyšším volebním potenciálem, který vzešel z celostátního sociologického průzkumu pro ČT. Těmito diskusemi provedou Jana Peroutková a Martin Řezníček. 

Předvolební vysílání vyvrcholí 28. září Superdebatou nejsilnějších lídrů, kterou bude od 20 hodin moderovat Marcela Augustová a souběžně ji odvysílá ČT1 a ČT24. Rozhovory s lídry všech kandidujících subjektů nabídne také pořad Události, komentáře.

Pro menší strany, hnutí a koalice, které se v aktuálním volebním potenciálu umístily na devátém až šestadvacátém místě, jsou určena čtyři vydání pořadu Politické spektrum. Ten ČT24 uvede každou sobotu od 6. září ve 14.05. 

Televizní vysílání doplní digitální obsah na webu ČT24 a sociálních sítích, který bude obsahovat živé přenosy, analýzy, interaktivní prvky a podcasty. Česká televize zároveň vydala Pravidla předvolebního a volebního vysílání, která podle jejího vyjádření jdou nad rámec zákonných povinností a mají garantovat rovné podmínky a vyvážené zastoupení.

Rozpis plánovaných debat a duelů:

  • 2. 9. úterý: Předvolební debata – Doprava
  • 3. 9. středa: Předvolební debata – Bydlení
  • 4. 9. čtvrtek: Předvolební debata – Zdravotnictví
  • 7. 9. neděle: DUEL kandidátů na premiéra
  • 9. 9. úterý: Předvolební debata – Průmysl
  • 10. 9. středa: Předvolební debata – Vzdělávání
  • 11. 9. čtvrtek: Předvolební debata – Vztahy s EU a se sousedy
  • 14. 9. neděle: DUEL kandidátů na premiéra
  • 16. 9. úterý: Předvolební debata – Sociální věci
  • 17. 9. středa: Předvolební debata – Justice
  • 18. 9. čtvrtek: Předvolební debata – Životní prostředí a zemědělství
  • 21. 9. neděle: DUEL kandidátů na premiéra
  • 23. 9. úterý: Předvolební debata – Společnost a výzvy
  • 24. 9. středa: Předvolební debata – Digitalizace
  • 25. 9. čtvrtek: Předvolební debata – Zahraniční politika
  • 28. 9. neděle: Superdebata
  • 29. 9. pondělí: DUEL kandidátů na premiéra
  • 30. 9. úterý: Předvolební debata – Obrana a bezpečnost
  • 1. 10. středa: Předvolební debata – Ekonomika
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Továrna bývalého FAB teď místo klíčů chrlí cylindrické vložky

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Konec poskytování součinností v exekucích?

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).