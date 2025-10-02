Lupa.cz  »  Volební studio v Planetáriu. Česká televize chystá unikátní projekci

Volební studio v Planetáriu. Česká televize chystá unikátní projekci

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Volební studio České televize v pražském Planetáriu (2025)
Volební studio České televize v pražském Planetáriu (2025)
Volební studio ČT24: Michal Kubal, Daniel Stach a Marcela Augustová
Volební studio České televize v pražském Planetáriu (2025)
Volební studio České televize v pražském Planetáriu (2025)
Volební studio ČT24: Michal Kubal, Daniel Stach a Marcela Augustová
Všechny fotografie

Česká televize připravila na volební víkend rozsáhlé vysílání, které začne v sobotu ráno na programu ČT24. Moderátory volebního studia budou Michal Kubal, Marcela Augustová a Daniel Stach.

Novinkou letošního volebního vysílání je přesun části programu do pražského Planetária. Odtud bude moderovat Daniel Stach, kterého doplní Vladimír Piskala s interaktivními daty, statistikami a zajímavostmi.

„Ve vysílání se chceme pořád posouvat a pražské Planetárium nám dává nové možnosti. Je na světové úrovni, kam patří i vysílání ČT. Vysílat budeme nejen z kupole, kde je obří zakulacená projekce, ale také z atria, které obepínají projekční plochy kolem dokola,“ dodává moderátor Daniel Stach.

Planetárium se znovu otevřelo návštěvníkům letos v červnu po dvouleté rekonstrukci. LED projekční kupoli tvoří přibližně 45 milionů diod na více než 12 tisících speciálních panelech. LED panely mají oproti běžným projektorům až stonásobný světelný výkon a dokáží tak vytvořit kontrast, jenž je běžnou projekcí nedosažitelný. „Díky tomu umíme i na 2D ploše vytvořit iluzi 3D vjemu,“ uvedlo Planetárium v tiskové zprávě s technickými parametry projekční kupole.

Volební studio České televize bude po uzavření volebních místností online sledovat sčítání výsledků. Z osmi volebních štábů stran a hnutí s největšími šancemi na vstup do Poslanecké sněmovny budou moderátoři a reportéři ČT přinášet živě reakce politických špiček i klíčových aktérů. Ve studiu budou průběžné výsledky komentovat přední experti.

„Jako při každých volbách nabídne ČT24 to nejzásadnější z dění klíčových hodin – živě přenese diváky na ta nejdůležitější místa, nabídne první prohlášení vítězů i poražených a okamžité analýzy výsledků, které rozhodnou o směřování republiky,“ prohlásil ředitel zpravodajství Petr Mrzena.

Dění volebního dne shrnou Události a Události, komentáře. Speciální vydání diskusního pořadu vysílaného od 22 hodin nastíní obrysy povolebního uspořádání politické scény se zástupci stran a hnutí zastoupených v nové Poslanecké sněmovně.

Podrobné vysílání bude pokračovat přes celou noc a v neděli bude sledovat první povolební vyjednávání českých politických špiček.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).