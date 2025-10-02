Volební studio v Planetáriu. Česká televize chystá unikátní projekci

Česká televize připravila na volební víkend rozsáhlé vysílání, které začne v sobotu ráno na programu ČT24. Moderátory volebního studia budou Michal Kubal, Marcela Augustová a Daniel Stach.
Novinkou letošního volebního vysílání je přesun části programu do pražského Planetária. Odtud bude moderovat Daniel Stach, kterého doplní Vladimír Piskala s interaktivními daty, statistikami a zajímavostmi.
„Ve vysílání se chceme pořád posouvat a pražské Planetárium nám dává nové možnosti. Je na světové úrovni, kam patří i vysílání ČT. Vysílat budeme nejen z kupole, kde je obří zakulacená projekce, ale také z atria, které obepínají projekční plochy kolem dokola,“ dodává moderátor Daniel Stach.
Planetárium se znovu otevřelo návštěvníkům letos v červnu po dvouleté rekonstrukci. LED projekční kupoli tvoří přibližně 45 milionů diod na více než 12 tisících speciálních panelech. LED panely mají oproti běžným projektorům až stonásobný světelný výkon a dokáží tak vytvořit kontrast, jenž je běžnou projekcí nedosažitelný. „Díky tomu umíme i na 2D ploše vytvořit iluzi 3D vjemu,“ uvedlo Planetárium v tiskové zprávě s technickými parametry projekční kupole.
Volební studio České televize bude po uzavření volebních místností online sledovat sčítání výsledků. Z osmi volebních štábů stran a hnutí s největšími šancemi na vstup do Poslanecké sněmovny budou moderátoři a reportéři ČT přinášet živě reakce politických špiček i klíčových aktérů. Ve studiu budou průběžné výsledky komentovat přední experti.
„Jako při každých volbách nabídne ČT24 to nejzásadnější z dění klíčových hodin – živě přenese diváky na ta nejdůležitější místa, nabídne první prohlášení vítězů i poražených a okamžité analýzy výsledků, které rozhodnou o směřování republiky,“ prohlásil ředitel zpravodajství Petr Mrzena.
Dění volebního dne shrnou Události a Události, komentáře. Speciální vydání diskusního pořadu vysílaného od 22 hodin nastíní obrysy povolebního uspořádání politické scény se zástupci stran a hnutí zastoupených v nové Poslanecké sněmovně.
Podrobné vysílání bude pokračovat přes celou noc a v neděli bude sledovat první povolební vyjednávání českých politických špiček.