Voyo uvede původní internetový seriál Národní házená

Autor: TV Nova

Televize Nova natočila pro svůj videoportál Voyo osmidílný komediální seriál Národní házená. Každý pátek zpřístupní dvě epizody, premiéra bude 25. března. Natáčení původních internetových seriálů je součástí strategie, jak pro Voyo získat milion předplatitelů do roku 2026. Už dříve Nova ohlásila, že pro tuto platformu natáčí desítky projektů různých žánrů.

Autorem scénáře podle námětu Daniela Strejce je Michal Suchánek, který se spolu s Vladimírem Skórkou ujal i režie. V hlavních rolích se objeví Václav Neužil, Michal Suchánek, Jiří Langmajer, Martin Pechlát, Petr Vršek a Jakub Špalek.

Děj seriálu se odehrává v malém městečku, které kdysi bývalo baštou národní házené. Svérázná partička přátel při vzájemných setkáních vzpomíná na staré zlaté časy, kdy v této pozapomenuté sportovní disciplíně společně vyhráli mistrovský titul. Z letargie všedních dnů vytrhne partu kamarádů pozvánka na veteránské klubové mistrovství na Slovensku a s vidinou obnovy zašlé slávy se starý tým dává dohromady a začíná s tréninkem.

„Když se Pučma, Horst, Vladěna, Hugo, Fery a Síra sejdou v šatně, máte pocit, že tam sedíte s nimi, že je dobře znáte. Je to humor, který zaslechnete na každém malém městě, v každé sportovní šatně. Postavy k tomu, co dělají, nemotivuje zášť, ale láska – ke sportu, ke kamarádům. To mi na Národní házené přijde podstatné,“ poznamenala kreativní producentka TV Nova Lenka Szántó.