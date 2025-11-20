Výsledky poslechovosti: Celoplošně vede Radiožurnál, nadregionálním stanicím vládne Kiss

Výsledky aktuálního měření poslechovosti rádií v České republice za druhé a třetí čtvrtletí roku 2025 potvrzují dlouhodobou stabilitu tuzemského rozhlasového trhu s mírnými výkyvy u hlavních hráčů. Alespoň jednou týdně si rádio naladí 84,6 % populace ve věku 12 až 84 let. Denně rádio poslouchá téměř polovina obyvatel, konkrétně 49,1 %. Průměrná doba poslechu dosahuje hodnoty 211 minut denně.
Na špici celoplošných stanic se i nadále drží veřejnoprávní Český rozhlas Radiožurnál. S denní poslechovostí 732 tisíc lidí si udržuje náskok před komerční konkurencí, přestože mu od poslední vlny měření ubylo 16 tisíc posluchačů. Nejposlouchanější komerční stanicí je Rádio Impuls, které si denně naladí 651 tisíc posluchačů. Třetí příčku obsadilo Rádio Blaník s 609 tisíci posluchači denně, následované Evropou 2 s 580 tisíci a Frekvencí 1, kterou poslouchalo 443 tisíc lidí.
V kategorii nadregionálních stanic dominuje Rádio Kiss, jež si denně pustí 521 tisíc posluchačů. Za ním následuje síť Hitrádio s denním zásahem 391 tisíc posluchačů a dvojice tematických stanic Country Rádio a Rádio Beat, které shodně dosahují poslechovosti 265 tisíc lidí. Rock Radio si připsalo 212 tisíc denních posluchačů.
Nejposlouchanější čistě digitální stanicí je ČRo Radiožurnál Sport, jemuž Radioprojekt přisuzuje 43 tisíc posluchačů denně.
Pokud jde o zastoupení mediálních domů, nejsilnější pozici na trhu má obchodní zastupitelství Media Club s podílem 46,8 %. Na Český rozhlas připadá podíl 26,3 % a na Radiohouse 25,9 % trhu. Ostatní subjekty tvoří 1 % trhu. Český rozhlas jako celek ve sledovaném období poslouchalo denně 1 milion 417 tisíc posluchačů. V průměrném týdnu oslovil 3 miliony 234 tisíc posluchačů.
Nejposlouchanějším čistě regionálním rádiem je ČRo Brno se 107 tisíci posluchači, následované brněnským Rádiem Krokodýl (101 tisíc lidí). Výsledky se však výrazně liší napříč republikou. Zatímco v Praze jednoznačně vítězí Radiožurnál s tržním podílem 21,5 % a silnou pozici zde má i mluvené slovo stanice ČRo Plus, ve Středočeském kraji dominuje Rádio Kiss. Na jihu Čech, v Moravskoslezském kraji či Pardubickém kraji má silnou pozici Rádio Impuls, zatímco v Libereckém kraji drtivě vede Rádio Blaník s podílem na trhu přes 37 %.
Nejvyšší týdenní dosah má Rádio Impuls (2,17 milionu posluchačů), v závěsu je Rádio Blaník (2,07 milionu) a první trojici uzavírá ČRo Radiožurnál (1,82 milionu). V měsíčních datech také vede Rádio Impuls (dosah 4,3 milionu lidí), druhé místo má Rádio Blaník (4,25 milionu) a třetí příčka patří opět Radiožurnálu (3,36 milionu).
Radioprojekt kombinuje data z telefonického dotazování (CATI) na vzorku více než 13 tisíc respondentů a elektronického sekundového měření pomocí adMeterů na panelu 2000 respondentů. Průzkum realizují agentury Median, STEM/MARK a Nielsen.