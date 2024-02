Výzkum: Češi jsou přesycení reklamou na Nově a Primě

Autor: Pixabay

Češi jsou přesycení reklamou v komerčních televizích. Nejvýraznější je to u Novy a Primy. Uvádí to dlouhodobý výzkum Češi a reklama.





„Z jiných šetření ovšem víme, že právě tam si reklamy často všimnou a působí i na jejich nákupní rozhodování,“ podotkla autorka výzkumu Jitka Vysekalová. U České televize je pocit přesycenosti reklamou poloviční než u komerčních stanic.





Intenzitu reklamy na komerčních televizích (Nova, Prima) negativně vnímají častěji starší lidé nad 60 let, vysokoškoláci a ti, kteří uvádějí, že „reklamu nesnáší“. Reklamu na internetu považují za přílišnou častěji vysokoškoláci, není výrazný rozdíl z hlediska věku.

Pocit přesycenosti reklamou v různých typech médií Autor: Česká marketingová společnost

Product placement (zvýraznění značkových výrobků ve filmech, seriálech a pořadech) považuje za přiměřené častěji mladá generace. Celkově tento způsob reklamy vnímá jako přiměřený cca polovina populace, častěji se nevyjádřili starší lidé a lidé se základním vzděláním.

Na Facebooku vnímá reklamu jako přílišnou častěji střední generace 30–44 let, na Instagramu je to mladá i střední generace s tím, že mladí ji častěji považují za přiměřenou. Věková kategorie 60+ se častěji nevyjádřila. Stejně tak se tato věková skupina častěji nevyjádřila k reklamě na Twitteru a TikToku – nejsou to ostatně typičtí uživatelé těchto platforem.

Příliš mnoho reklamy na Twitteru uvádějí častěji muži a polovina žen se k tomu nevyjádřila. YouTube je příliš zahlcen reklamou pro mladou i střední generaci, TikTok hlavně pro generaci střední.

Reklama je na jedné straně vnímána jako samozřejmá součást moderního života (64 %), je uznáván její význam pro existenci nezávislých médií (63 %) i důležitost pro ekonomiku země (62 %), ale na straně druhé je negativně posuzován její vliv jako manipulátora (82 %) podporujícího zbytečný konzum (70 %).

Nákup ovlivněný reklamou „přiznává“ cca 40 % populace, což odpovídá procentu těch, kteří uvádějí, že reklama jim pomáhá při nákupním rozhodování. Toto číslo odpovídá dlouhodobým výstupům výzkumu, celou dobu se pohybuje průměrně mezi 30 % a 45 %. Autoři průzkumu předpokládají, že řada lidí nákup na základě reklamy „nepřizná“ – ať už proto, že si ho neuvědomuje, nebo ho přiznat nechce.

V letošním výzkumu uvádějí ovlivnění nákupu reklamou častěji mladí lidé ve věku 16–29 let a obyvatelé Čech.

Sběr dat pro Českou marketingovou společnost zajistila agentura PPM Factum Research, cílovou skupinou byla online populace starší 15 let. Výzkum probíhal od 9. do 18. ledna 2023 na vzorku 1000 respondentů. Další výsledky jsou na stránkách České marketingové společnosti.